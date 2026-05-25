Bir haftadır kayıp olarak her yerde aranıyordu! Ünlü dizi oyuncusunun cansız bedeni bulundu

Stewart McLean'in menajerlik ajansı da ünlü oyuncunun öldüğünü doğrularken "Sevgili müşterimiz Stew McLean'e veda etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Stew ile 10 yıldan fazla bir süre çalışma şansına sahip olduk. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti, o her zaman özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" ifadelerine yer verildi. Stewart McLean başarılı televizyon kariyerinde Virgin River, Murder in a Small Town, Happy Face ve Arrow gibi dizlerde rol almıştı.