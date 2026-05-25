Bir haftadır kayıp olarak her yerde aranıyordu! Ünlü dizi oyuncusunun cansız bedeni bulundu
En son evinin civarında görülen, sonrasında ise ortadan kaybolan ve bir haftadır aranan ünlü oyuncu ölü bulundu.

Son olarak Virgin River dizisiyle ekranlara konuk olan ünlü oyuncu Stewart McLean, kayıp olarak aranırken polisler tarafından cansız bedeni bulundu. Kanadalı oyucunun cansız bedenine ulaşan Kraliyet Kanada Atlı Polisi, McLean'in en son 15 Mayıs'ta Lions Bay'deki evinde görüldüğünü söyledi. Stewart McLean'in cesedi, kayıp oyuncunun muhtemelen bir cinayet kurbanı olduğu açıklanmasından bir gün sonra teşhis edildi.

45 yaşındaki McLean, en son 15 Mayıs Cuma günü Britanya Kolombiyası, Lions Bay'deki evinde görülmüştü. Daha sonra yakınları 18 Mayıs’ta ünlü oyuncu için kayıp ilanı verdi. Kanada polisinin yaptığı açıklamada "Kayıp soruşturması devam ederken, cinayet masası polisler Bay McLean'in 15 Mayıs 2026'dan önceki faaliyetlerinin zaman çizelgesini oluşturmak için delilleri toplamak, analiz etmek, güvelik kamerası görüntülerini incelemek ve görüşmeler yapmak için çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Polis yetkilileri "Bay McLean'in ailesi, arkadaşları ve sevdikleri için cevaplar bulmak için çalışırken, mevcut tüm ipuçlarını takip ediyoruz" derken soruşturmanın artık bir cinayet soruşturması olarak genişletildiğini söyledi.

Stewart McLean'in menajerlik ajansı da ünlü oyuncunun öldüğünü doğrularken "Sevgili müşterimiz Stew McLean'e veda etmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Stew ile 10 yıldan fazla bir süre çalışma şansına sahip olduk. Onunla çalışmak her zaman büyük bir zevkti, o her zaman özverili, profesyonel, istekli ve son derece komikti" ifadelerine yer verildi. Stewart McLean başarılı televizyon kariyerinde Virgin River, Murder in a Small Town, Happy Face ve Arrow gibi dizlerde rol almıştı.

+90 (553) 313 94 23