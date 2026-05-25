Türkiye'den savaş gemisi almışlardı: 'Yetmez' deyip şimdi de İHA istiyorlar

BAHA, azami 28 kilogram kalkış ağırlığına ve 2 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip elektrik motorlu bir insansız hava aracıdır. Platform, 4 metre kanat açıklığı ve 2,1 metre uzunluğuyla kompakt bir yapı sunarken, 75-80 km/saat (40-43 knot) seyir hızında görev icra edebilmektedir. BAHA, 50 kilometreye kadar veri bağı menziline sahip olup 2 saate kadar havada kalış süresi sağlayabilmektedir. Sistem, 10.000 feet tavan irtifasına ve 8.000 feet görev irtifasına ulaşabilirken, kalkış ve inişte 15 knot, seyir esnasında ise 25 knot rüzgâr limitleri içerisinde operasyon gerçekleştirebilmektedir. -10 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda görev yapabilen platform, EO/IR/LRF tümleşik kamera sistemi sayesinde keşif, gözetleme ve hedef tespit görevlerinde etkin kullanım sunmaktadır.