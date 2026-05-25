Türkiye'den savaş gemisi almışlardı: 'Yetmez' deyip şimdi de İHA istiyorlar
Türkiye'den savaş gemisi alan ve Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgilenen Asya ülkesi bu kez insansız hava aracı tedarik edecek.
Türkiye’nin önde gelen tersanelerinden DESAN, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı (MMEA) için 2 adet Çok Maksatlı Gemi üretmekte. İlk MPMS-1 Mart 2027’de Malezya’ya teslim edilecek. MPMS-2 ise Ocak 2028’de teslim edilecek.
Bu bağlamda 11 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ziyareti esnasında, Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Kaptanoğlu ve Malezya İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri arasında karşılıklı imzalanan ön kabul mektubu ile proje sözleşme süreci başlatılmıştı. Ayrıca DESAN, Malezya’da da tersane yatırımı gerçekleştirmekte.
Defence Turk tarafından edinilen bilgilere göre Malezya, bahse konu gemilerle birlikte HAVELSAN üretimi BAHA İHA’ları da tedarik edecek. Dikey kalkış – iniş kabiliyeti olan bu İHA’ların deniz güvenliği misyonlarında aktif kullanılması planlanıyor.
HAVELSAN BAHA Modern askeri birliklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla HAVELSAN tarafından tasarlanan BAHA, pist ihtiyacına gerek duymadan dikey iniş-kalkış ve tamamen otonom görev yeteneğine sahiptir.
Farklı yüklerin entegrasyonuna izin veren modüler mimarisi ile tüm insansız sistemlerle ortak operasyonlar gerçekleştirebilen bir Bulutaltı Otonom İHA, gece ve gündüz, bulutlu havalarda dahi işaretleme, tespit görevlerini yerine getirerek istihbarat bilgilerini ilgili yerlere aktarmaktadır.,
BAHA, azami 28 kilogram kalkış ağırlığına ve 2 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip elektrik motorlu bir insansız hava aracıdır. Platform, 4 metre kanat açıklığı ve 2,1 metre uzunluğuyla kompakt bir yapı sunarken, 75-80 km/saat (40-43 knot) seyir hızında görev icra edebilmektedir. BAHA, 50 kilometreye kadar veri bağı menziline sahip olup 2 saate kadar havada kalış süresi sağlayabilmektedir. Sistem, 10.000 feet tavan irtifasına ve 8.000 feet görev irtifasına ulaşabilirken, kalkış ve inişte 15 knot, seyir esnasında ise 25 knot rüzgâr limitleri içerisinde operasyon gerçekleştirebilmektedir. -10 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda görev yapabilen platform, EO/IR/LRF tümleşik kamera sistemi sayesinde keşif, gözetleme ve hedef tespit görevlerinde etkin kullanım sunmaktadır.
