İsrail’de “Erdoğan” kâbusu! Savaş senaryosunu yazdılar: “Türkiye NATO’nun 5. maddesini bize karşı kullanacak”
Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırması, savunma sanayiinde elde ettiği başarılar ve NATO içindeki güçlü konumu katliamcı İsrail'de çok ciddi bir tedirginlik ve paniğe yol açtı. İsrail merkezli haber sitesi Ynet tarafından yayımlanan analizde, Ankara'nın savunma teknolojisi ve insansız hava araçlarındaki üstünlüğüyle artık İsrail için "şüphesiz stratejik bir tehdit" haline geldiği açıkça itiraf edildi. Tel Aviv basını, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi'ni yakın takibe alarak, Başkan Erdoğan'ın ittifakın kolektif savunmayı düzenleyen meşhur 5. maddesini İsrail'e karşı kullanma girişiminde bulunabileceğini öne sürdü.