İsrail’de "Erdoğan" kâbusu! Savaş senaryosunu yazdılar: "Türkiye NATO’nun 5. maddesini bize karşı kullanacak"
İsrail'de "Erdoğan" kâbusu! Savaş senaryosunu yazdılar: "Türkiye NATO'nun 5. maddesini bize karşı kullanacak"

Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırması, savunma sanayiinde elde ettiği başarılar ve NATO içindeki güçlü konumu katliamcı İsrail'de çok ciddi bir tedirginlik ve paniğe yol açtı. İsrail merkezli haber sitesi Ynet tarafından yayımlanan analizde, Ankara'nın savunma teknolojisi ve insansız hava araçlarındaki üstünlüğüyle artık İsrail için "şüphesiz stratejik bir tehdit" haline geldiği açıkça itiraf edildi. Tel Aviv basını, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi'ni yakın takibe alarak, Başkan Erdoğan'ın ittifakın kolektif savunmayı düzenleyen meşhur 5. maddesini İsrail'e karşı kullanma girişiminde bulunabileceğini öne sürdü.

Tel Aviv basını, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini ve NATO'daki artan ağırlığını "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde 5. maddenin İsrail'e karşı kullanılabileceği endişesi İsrail'de paniğe yol açtı. Türkiye'nin bölgesel etkisi, savunma sanayiindeki yükselişi ve NATO'daki varlığı katliamcı İsrail'de endişeye neden oldu. Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne dikkati çeken Tel Aviv basını, bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline geleceğini yazdı. Öte yandan Türkiye'nin NATO'nun 5. maddesini İsrail'e karşı kullanılmasından endişe duyulduğu aktarıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarılı yükselişi, Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'de paniğe neden oldu. Tel Aviv basını, Türkiye'nin savunma sanayii teknolojisini İsrail için "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Bir yıl içinde olmasını bekledikleri senaryo yazan İsrail merkezli haber sitesi Ynet, Türkiye'den çekincelerinin yer aldığı bir analiz haber yayımladı. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in İran'a odaklandığı bir dönemde, bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiğini yazan Tel Aviv basını, Türkiye'nin Suriye ve Katar'daki ilişkilerini güçlendirdiğini öne sürdü. "Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştü?" soruna cevap arayan Tel Aviv basını, Ankara'nın İsrail için 'şüphesiz stratejik bir tehdit' olduğunun altını çizdi.

Analiz haberde, "Erdoğan'ın bölgede artan siyasi güçlenmesiyle durum daha da kötüleşti" ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'nin savunma, havacılık ve NATO'daki güçlü konumuna değinen Tel Aviv basını, "Son dönemde Türkiye'nin konumu güçlendi. Öncelikle NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip ve bu durum özellikle ABD'nin bölgeden kısmi çekilme eğilimiyle daha da önemli hale geldi. Buna Türk savunma sanayisi ve insansız hava araçları üretimindeki üstünlüğü de ekleniyor. Bir yıl içinde Türkiye'nin NATO'nun müdahale gücünü merkezileştiren aktör haline gelmesi bekleniyor." denildi.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesine ev sahipliği yapacağını yakın takibe alan İsrail basını haberinin son kısmında, "Temmuz ayında NATO zirvesi yapılacak ve Türkiye, ittifakın saldırıya uğrayan bir üyeye yardımını düzenleyen 5. maddeyi yeniden tanımlamaya çalışacak. Şimdiye kadar bunun İsrail'e karşı kullanılabileceği düşünülmüyordu. Erdoğan'ın 5. maddeyi İsrail'e karşı kullanma girişiminde bulunabileceğine dair endişeler var." ifadelerine yer verdi.

