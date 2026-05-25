İsrail’de “Erdoğan” kâbusu! Savaş senaryosunu yazdılar: “Türkiye NATO’nun 5. maddesini bize karşı kullanacak”

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki başarılı yükselişi, Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail'de paniğe neden oldu. Tel Aviv basını, Türkiye'nin savunma sanayii teknolojisini İsrail için "stratejik tehdit" olarak nitelendirdi. Bir yıl içinde olmasını bekledikleri senaryo yazan İsrail merkezli haber sitesi Ynet, Türkiye'den çekincelerinin yer aldığı bir analiz haber yayımladı. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in İran'a odaklandığı bir dönemde, bölgesel etkisini genişletmeye devam ettiğini yazan Tel Aviv basını, Türkiye'nin Suriye ve Katar'daki ilişkilerini güçlendirdiğini öne sürdü. "Türkiye'nin nasıl diplomatik bir meydan okumadan stratejik bir tehdide dönüştü?" soruna cevap arayan Tel Aviv basını, Ankara'nın İsrail için 'şüphesiz stratejik bir tehdit' olduğunun altını çizdi.