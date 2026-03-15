  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytin çekirdeği neden atılmamalı! Sağlığa faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız... Kulak verilmeli bu detaya: İhmal edilen 'endometriozis' kadınlarda nefes darlığı ile böbrek sorunlarına neden olabiliyor Fatih Belediyesi Gazetecileri Sahurda Buluşturdu İftarda hızlı yemek tehlikeli mi? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı Bizde özgür basın yok onlarda var öyle mi? ABD’de televizyonlara İran tehdidi Hadi bakalım: Saran - Tedesco görüşmesi: 6 milyon euroluk tazminat gitmesine engel oldu Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Boşanma davalarında her şey sil baştan! Nihayet masaya sert bir yumruk atılıyor: Sergen Yalçın tam 8 futbolcuyu kadroda istemiyor... Hiç kimse bunu beklemiyordu işte... Beşiktaş Spinazzola işinde yalnız değil
Spor
5
Yeniakit Publisher
Hiç kimse bunu beklemiyordu işte... Beşiktaş Spinazzola işinde yalnız değil
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Hiç kimse bunu beklemiyordu işte... Beşiktaş Spinazzola işinde yalnız değil

Kartal'ın sol bek adayları arasında Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola da bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın birçok muhtemel rakibi var...

#1
Beşiktaş 2026 yazında kesin olarak sol bek takviyesi yapacak. Listedeki isimlerden birinin de Napoli'de oynayan Leonardo Spinazzola olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacının mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Birçok Serie A temsilcisinin, oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

#2
1.86 boyundaki yıldız, uzun kariyerinde hiç İtalya dışına çıkmadı. Eğer Beşiktaş onu ikna etmeyi başarırsa, Leonardo Spinazzola açısından da bir ilk yaşanacak.

#3
1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon Serie A'da 25 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.568 dakika kaldı. 3 gol ve 3 asist üretti.

#4
Napoli, 2026 yazında kadrosunu büyük oranda yenileyecek. Bu sebeple Leonardo Spinazzola'ya yeni sözleşme önerilmedi. Beşiktaş şu anda oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Birçok İtalyan ekibi de konuyla ilgili çalışıyor. Kartal'ın işi kolay değil. Fakat işi bitirirlerse, oldukça mantıklı bir hamle yapacaklar. Çünkü Leonardo Spinazzola'nın kalitesi dışında bonservis bedelinin bulunmaması da çok önemli bir artı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23