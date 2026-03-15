Hiç kimse bunu beklemiyordu işte... Beşiktaş Spinazzola işinde yalnız değil
Kartal'ın sol bek adayları arasında Napoli forması giyen Leonardo Spinazzola da bulunuyor. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın birçok muhtemel rakibi var...
Beşiktaş 2026 yazında kesin olarak sol bek takviyesi yapacak. Listedeki isimlerden birinin de Napoli'de oynayan Leonardo Spinazzola olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacının mukavelesi bu sezonun ardından bitecek. Şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. Birçok Serie A temsilcisinin, oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu öğrenildi.
1.86 boyundaki yıldız, uzun kariyerinde hiç İtalya dışına çıkmadı. Eğer Beşiktaş onu ikna etmeyi başarırsa, Leonardo Spinazzola açısından da bir ilk yaşanacak.
1.86 boyundaki futbolcu, bu sezon Serie A'da 25 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.568 dakika kaldı. 3 gol ve 3 asist üretti.
Napoli, 2026 yazında kadrosunu büyük oranda yenileyecek. Bu sebeple Leonardo Spinazzola'ya yeni sözleşme önerilmedi. Beşiktaş şu anda oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Birçok İtalyan ekibi de konuyla ilgili çalışıyor. Kartal'ın işi kolay değil. Fakat işi bitirirlerse, oldukça mantıklı bir hamle yapacaklar. Çünkü Leonardo Spinazzola'nın kalitesi dışında bonservis bedelinin bulunmaması da çok önemli bir artı...
