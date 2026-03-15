Hiç kimse bunu beklemiyordu işte... Beşiktaş Spinazzola işinde yalnız değil

Napoli, 2026 yazında kadrosunu büyük oranda yenileyecek. Bu sebeple Leonardo Spinazzola'ya yeni sözleşme önerilmedi. Beşiktaş şu anda oyuncunun temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. Birçok İtalyan ekibi de konuyla ilgili çalışıyor. Kartal'ın işi kolay değil. Fakat işi bitirirlerse, oldukça mantıklı bir hamle yapacaklar. Çünkü Leonardo Spinazzola'nın kalitesi dışında bonservis bedelinin bulunmaması da çok önemli bir artı...