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Türkiye
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Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

2022-09-10 22:18:44
Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

Konya'da tesadüfen keşfedilen antik yer altı şehir bölge halkını sevindirdi.

#1
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkan erken Bizans dönemine ait yer altı şehrinin turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor.

#2
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

İlk belirlemelere göre 5 bin metrekare alana yayıldığı tespit edilen yer altı şehrinin sınırlarının, bölgede yürütülen yüzey araştırmalarına göre çalışmalar ilerledikçe daha da genişleyebileceği öngörülüyor.

#3
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

Odayı andıran yaşam alanlarında, su kuyuları, ocaklar, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, havalandırma delikleri bulunan yerin geçmişi, elde edilen ilk materyallere göre 8. yüzyıla tarihlendiriliyor.

#4
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

YAPILAN ÇALIŞMALARDA 8 YAŞAM ALANI ORTAYA ÇIKARILDI - Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeoloğu ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, altyapı çalışmaları sırasında bulunan alanda yer yer oluşan göçüklerin temizlenmesiyle şu ana kadar 8 yaşam alanı ortaya çıkardıklarını söyledi.

#5
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

Uğuz, bulgulara göre Hristiyan yerel halkın, 150 yıl süren akınlardan korunmak için 8. yüzyılda yer altı şehrini kullandığını tespit ettiklerini dile getirdi.

#6
Foto - Heyecanlandıran keşif! Bölge halkını sevinçten ayağa kaldırdı

Kazı, temizlik ve haritalandırma çalışmalarını eş zamanlı sürdürdüklerini aktaran Uğuz, "Harita mühendisleri yer üstüyle yer altını çakıştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Çıkardığımız haritalarla şimdilik 5 bin metrekarelik bir alana yayıldığını söyleyebiliriz. Yer altında mekanlar var ve mekanları birbirine bağlayan galeriler var. Galeriler oldukça küçük. Bu da bize insanların çok iyi beslenemediğini ve küçük yapıda olduklarını gösteriyor." diye konuştu.

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