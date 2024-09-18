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Kültür Sanat
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Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

2024-09-18 10:05:12
Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerleşim merkezinden olan Kalehisar'ın Hititlerin başkenti Hattuşa gibi önemli bir merkez olduğunu belirtti.

#1
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Çorum'da önemli bir Anadolu Selçuklu kenti gün yüzüne çıkartılıyor. Kalehisar'da tarihin yeniden ayağa kaldırılması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar devam ediyor. Devam eden kazı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Kalehisar Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin, tarihi kentin bilinmeyenlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yapılan kazı çalışmalarının Anadolu Selçuklu arkeolojisi için önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Şahin, bölgenin Hattuşa gibi önemli bir merkez olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Kalehisar'da 1965-1966 yıllarında sanat tarihinin önde gelen hocalarından Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından İstanbul Üniversitesi adına çalışmalar yapıldığını belirten Doç. Dr. Şahin, “Prof. Dr. Oktay Aslanapa medrese, kervansaray, hamam, seramik ve çini fırınlar üzerinde ilk çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar dikkat çekiyor. Bu çalışmalar ayrıntılı olmasa dahi bize Kalehisar'ın ne kadar önemli bir merkez olduğunu ortaya koydu. 60 yıl sonra buranın tekrar gündeme gelmesi gerekiyordu.

#3
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Aslında ilk çalışmalar 1992 yılına gidiyor. Benim tez çalışmam Anadolu Selçuklu camileriydi. 1992 yılında çalışma yaparken Kalehisar'a da gelim. O tarihten beri burayı gözlemliyorum. Anadolu'da Kalehisar, Karahisar adında isimlendirilen çok sayıda yerleşim yerleri var. Bunun başında Afyonkarahisar, Şebinkarahisar gibi yerleşim yerleri geliyor” dedi.

#4
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Bu yerleşim yerleri içerisinde Kalehisar'ın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, “Her şeyden önce burası bir Anadolu Selçuklu kenti özelliği taşıyor. Kale var, kalede surlar var, medrese var, kervansaray var, hamam var. Bu yapıların varlığı bize buranın kent olduğunu gösteriyor. Bunlar bizim bildiğimiz, ayakta olan yapılar. Bir de bilmediğimiz yapılar var. Burada biz çalışmalar yaptık. Burada yapılan çalışmalar sonucunda yapılar olduğunu belirledik. Bu yapılar bile buranın ne kadar zengin olduğu gösterdi. Hititler için Hattuşa nasıl bir öneme sahipse Anadolu Selçuklular için de Kalehisar aynı öneme sahip. Devamında Osmanlı kenti olduğunu düşündüğümüz bir yer burası. Bu nedenle burası bu anlamda bilineni ve bilinmeyenleriyle büyük bir kent” diye konuştu.

#5
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Kalehisar'da kazı çalışmalarının 100 yıl sürebileceğini anlatan Şahin, “2019 yılından 2021 yılına kadar Kalehisar'da yüzey araştırması yaptık. Bu yüzey araştırmasında bütün yapıları belgeledik. Roleve planlarını çizdik. Her şeyiyle belgeledik. Burada saha çalışmaları yaptık. Bu alanda ne var ne yok hepsini tespit ettik. Kalehisar mimarisi ve seramikleriyle gerçekten çok zengin bir yer.

#6
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Burası bir seramik üretim merkezi. Yüzeyde kırık parça halinde de olsa zengin seramik parçaları topladık. Bunlar özellikle Anadolu Selçuklu Devletinin yeşil sırlı tek renkli ve kazıma tekniğinde yapılan seramik örnekleri. Çini örnekleri var. Bunlar genelde günlük yaşamda kullanılan gereçler.

#7
Foto - Heyecanlandıran gelişme! Selçuklu'nun Hattuşa'sı gün yüzüne çıkıyor

Eğer imkanlarımız el verir ve devamlılık sağlanırsa burada en az 100 yıl kazı çalışmaları sürer. Burası Çorum'daki 5'inci kazı. Yüzyılın üzerinde Hattuşa'da kazılar devam ediyor. Alacahöyük'te 1935 yılından beri kazılar devam ediyor. Eskiyapar ve Şapinuva ören yerlerinde 30-40 yıldır sürüyor. Biz işin başındayız. Ama çok yol aldık. Burada kitabe özelliği taşıyan belgeler çıkabilir” şeklinde konuştu.

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