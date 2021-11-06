Hey Maşallah! 290 hafızlık talebesi icazet aldı

Bugün hafızlık konusunun sadece bir ezberlenme çabası olarak görüldüğünü de belirten Karslı, şu ifadelerde bulundu: "Bu işin aynı zamanda hafızlık yanında bir değerler eğitimi olduğunu bir Kur’an ahlakı kazanmamız süreci olduğunu asla unutmamamız gerekir. Bizler geçmişin hafızlık müessesi olarak verilen emeklerin karşılığını alıyor muyuz? Muhasebesini yapmamız lazım." "Çünkü bu ülkede yetişen hafızlık sayısını göre Kur’an’ın yeterince anlatılmadığı, aktarılmadığını görüyoruz. Tabii hutbelerde başka yerlerde anlatıyoruz ama bu kadar hafızın olduğu bir ülkede çok daha farklı bir Kur’an kültürünü vermemiz gerekirdi." "Hafızlığın amacı bu olmalıdır. Milletimizin Kur’an’a çok büyük bir sevgisi ve saygısı vardır. Bu tablo onun göstergesidir. Kur’an’ın ruhları dokuduğu toplumları insanları nasıl yetiştireceğiz? Buna dikkat etmemiz lazım"