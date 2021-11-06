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Eğitim
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Hey Maşallah! 290 hafızlık talebesi icazet aldı

2021-11-06 21:33:38
Hey Maşallah! 290 hafızlık talebesi icazet aldı

Malatya’da İl Müftülüğünün eğitimini başarıyla tamamlayan 290 öğrenci için ‘Hafızlık Merasimi’ düzenlendi.

#1
Foto - Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından kız ve erkek hafızların ayrı ayrı kapılardan salavatlar eşliğinde salona girmesi manevi bir atmosfer oluşturdu.

Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından kız ve erkek hafızların ayrı ayrı kapılardan salavatlar eşliğinde salona girmesi manevi bir atmosfer oluşturdu.

#2
Foto - Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, son yıllarda hafızlıkta önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, “Asrı Saadetteki hafızlıktan alacağımız dersler var. Onlar bize bir ölçü bırakmıştır. Kur’an-ı anlamak ve yaşamak. Böyle kalabalık hafızlar Asrı Saadette yoktu. Onlar 3-5 ayet öğrenir, onlar uygulamasını yapmadıkça diğer ayetlere geçmezdi. Bu temel amaç anlamak ve yaşamak bugün eksik gözüküyor. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, son yıllarda hafızlıkta önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, “Asrı Saadetteki hafızlıktan alacağımız dersler var. Onlar bize bir ölçü bırakmıştır. Kur’an-ı anlamak ve yaşamak. Böyle kalabalık hafızlar Asrı Saadette yoktu. Onlar 3-5 ayet öğrenir, onlar uygulamasını yapmadıkça diğer ayetlere geçmezdi. Bu temel amaç anlamak ve yaşamak bugün eksik gözüküyor. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bugün hafızlık konusunun sadece bir ezberlenme çabası olarak görüldüğünü de belirten Karslı, şu ifadelerde bulundu:

Bugün hafızlık konusunun sadece bir ezberlenme çabası olarak görüldüğünü de belirten Karslı, şu ifadelerde bulundu: "Bu işin aynı zamanda hafızlık yanında bir değerler eğitimi olduğunu bir Kur’an ahlakı kazanmamız süreci olduğunu asla unutmamamız gerekir. Bizler geçmişin hafızlık müessesi olarak verilen emeklerin karşılığını alıyor muyuz? Muhasebesini yapmamız lazım." "Çünkü bu ülkede yetişen hafızlık sayısını göre Kur’an’ın yeterince anlatılmadığı, aktarılmadığını görüyoruz. Tabii hutbelerde başka yerlerde anlatıyoruz ama bu kadar hafızın olduğu bir ülkede çok daha farklı bir Kur’an kültürünü vermemiz gerekirdi." "Hafızlığın amacı bu olmalıdır. Milletimizin Kur’an’a çok büyük bir sevgisi ve saygısı vardır. Bu tablo onun göstergesidir. Kur’an’ın ruhları dokuduğu toplumları insanları nasıl yetiştireceğiz? Buna dikkat etmemiz lazım"

#4
Foto - Hafızlığın ilmin başlangıcı olduğunu ve hayat boyunca bunun devam edeceğini belirten Karslı, “Hafızların yetişmesinde katkısı olan il, ilçe müftülerimiz anne babalar hepinize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Hafızlığın ilmin başlangıcı olduğunu ve hayat boyunca bunun devam edeceğini belirten Karslı, “Hafızların yetişmesinde katkısı olan il, ilçe müftülerimiz anne babalar hepinize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

#5
Foto - Program, il protokolü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ve protokol üyelerinin hafızlara belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Program, il protokolü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ve protokol üyelerinin hafızlara belgeleri ve hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

#6
Foto - Hafızlık törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı’nın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile protokol üyeleri ve hafızların aileleri de katıldı.

Hafızlık törenine Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı’nın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın ile protokol üyeleri ve hafızların aileleri de katıldı.

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