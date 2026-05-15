Ekonomi
Hesaplar tamamen değişti! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hesaplar tamamen değişti! İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına yönelik zam hesapları da yeniden değişti. İşte son senaryolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26’ya yükseltmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına ilişkin zam hesapları yeniden şekillendi. Yeni tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının yüzde 17,4’e ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yardımcılarıyla birlikte yılın ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. Karahan, yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon tahmininin güncellendiğini belirterek Türkiye’de yıl sonunda görülmesi beklenen enflasyon oranının yüzde 26 olarak revize edildiğini duyurdu. Ayrıca 2026 yılı için belirlenen enflasyon ara hedefinin de yüzde 24’e çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak-nisan dönemi enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 14,64 oldu. TCMB’nin tahminlerine göre yıl sonunda yüzde 26’lık enflasyonun gerçekleşebilmesi için mayıs-aralık dönemindeki aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1,19 seviyesinde olması gerekiyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 17,4 oranında zam almaya hak kazanacak. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranının ise yüzde 13,2 seviyesine yükseleceği ifade edildi.

TCMB’nin yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yeni maaş artış oranları da şekillendi. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk ayında yüzde 7,6, memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,3 oranında zam alabilecek.

TCMB’nin tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşında da artış yaşanacak. Rapordaki hesaplamalara göre temmuz ayında en düşük emekli maaşının 20 bin TL’den 23 bin 360 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

