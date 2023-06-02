2023-06-02 16:09:45 Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!
TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı.
TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı.
En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı.
İlk yemini açılış konuşmasını yapan Bahçeli etti. Devamında 600 vekil tek tek kürsüye çıkıp yemin etmeye başladı.
'Hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oylarının toplamı yüzde 1 bile etmeyen ve CHP listesinden girerek milletvekili çıkaran ittifak ortakları Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti'nin vekilleri de yemin etti.
Töreni Meclis'ten takip edenler arasında topyekün birleşen muhalefetin desteğini almasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bulundu.
Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için vekil adayı olmayan Kılıçdaroğlu TBMM'deki koltuğunu da kaybetti.
Dün MYK üyesinin tamamının istifasını kabul eden Kılıçdaroğlu yemin törenini locadan takip etti.
Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...
Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...
Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...
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