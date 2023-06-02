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Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

2023-06-02 16:09:45
Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

TBMM'nin 28'inci Yasama Dönemi düzenlenen törenlerle başladı.

#1
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

En yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki oturumu yönetirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da törenlere katıldı.

#2
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

İlk yemini açılış konuşmasını yapan Bahçeli etti. Devamında 600 vekil tek tek kürsüye çıkıp yemin etmeye başladı.

#3
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

'Hesap uzmanı' Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oylarının toplamı yüzde 1 bile etmeyen ve CHP listesinden girerek milletvekili çıkaran ittifak ortakları Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti'nin vekilleri de yemin etti.

#4
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Töreni Meclis'ten takip edenler arasında topyekün birleşen muhalefetin desteğini almasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. kez kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bulundu.

#5
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Cumhurbaşkanlığına aday olduğu için vekil adayı olmayan Kılıçdaroğlu TBMM'deki koltuğunu da kaybetti.

#6
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Dün MYK üyesinin tamamının istifasını kabul eden Kılıçdaroğlu yemin törenini locadan takip etti.

#7
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...

#8
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...

#9
Foto - Hesap uzmanı Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de rezil eden kare!

Hem cumhurbaşkanlığı yarışını hem de TBMM'deki koltuğunu kaybedip, yüzde 1 oyu bile olmayan partileri TBMM'deki parti sıralarına oturtan Kılıçdaroğlu'nu rezil eden kareler...

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