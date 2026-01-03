Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk yarısında asist anlamında çok iyi bir iş çıkardı. Üstelik toplam asist beklentisi de düşüktü!
Süper Lig'in ilk yarısında en fazla asist yapan oyuncular arasında Galatasaray'dan iki isim bulunuyor. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün yaptığı asistler ve toplam asist beklentileri şöyle oluştu:
Barış Alper Yılmaz- 8 (1.95) Yunus Akgün- 6 (2.64)
Barış Alper Yılmaz bu sezon 15 Süper Lig maçına çıktı. 8 asistinin yanına 4 gol de ekledi. Milli futbolcunun yaz döneminde Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali vardı. Bu sebeple herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmamasına rağmen Kayserispor ve Çaykur Rizespor sınavlarının kadrosuna alınmamıştı.
Barış'ın toplam 1.95'lik asist beklentisinden tam 8 asist çıkarması gerçekten inanılmaz bir rakam.
Takım arkadaşı Yunus Akgün de iyi bir performans sergiledi. Yunus, 14 lig sınavında 3 gol ve 6 asiste ulaştı. Üstelik bu süreçte sakatlığı sebebiyle bir de operasyon geçirmişti!
