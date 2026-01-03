  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
6
Yeniakit Publisher
Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk yarısında asist anlamında çok iyi bir iş çıkardı. Üstelik toplam asist beklentisi de düşüktü!

#1
Foto - Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla asist yapan oyuncular arasında Galatasaray'dan iki isim bulunuyor. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün yaptığı asistler ve toplam asist beklentileri şöyle oluştu:

#2
Foto - Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Barış Alper Yılmaz- 8 (1.95) Yunus Akgün- 6 (2.64)

#3
Foto - Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Barış Alper Yılmaz bu sezon 15 Süper Lig maçına çıktı. 8 asistinin yanına 4 gol de ekledi. Milli futbolcunun yaz döneminde Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali vardı. Bu sebeple herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmamasına rağmen Kayserispor ve Çaykur Rizespor sınavlarının kadrosuna alınmamıştı.

#4
Foto - Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Barış'ın toplam 1.95'lik asist beklentisinden tam 8 asist çıkarması gerçekten inanılmaz bir rakam.

#5
Foto - Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Takım arkadaşı Yunus Akgün de iyi bir performans sergiledi. Yunus, 14 lig sınavında 3 gol ve 6 asiste ulaştı. Üstelik bu süreçte sakatlığı sebebiyle bir de operasyon geçirmişti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar
Gündem

Suriye PKK'sından küstah meydan okuma: Silah bırakmak yerine takviye yaptılar

Suriye’de barış süreci kapsamında silah bırakması beklenen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Halep’in merkezindeki Şeyh Maksut ve Eşrefi..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi
Gündem

Cüneyt Özdemir, Bilal Erdoğan’ı eleştirenlere verdi veriştirdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenen Gazze yürüyüşüne çamur atmaya çalışan muhaliflere sert çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Trump ile pazartesi görüşeceğim

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald T..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23