Herkesten saklıyor topu ve... Barış Alper'den bir müthiş istatistik daha

Barış Alper Yılmaz bu sezon 15 Süper Lig maçına çıktı. 8 asistinin yanına 4 gol de ekledi. Milli futbolcunun yaz döneminde Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali vardı. Bu sebeple herhangi bir sakatlık veya ceza durumu olmamasına rağmen Kayserispor ve Çaykur Rizespor sınavlarının kadrosuna alınmamıştı.