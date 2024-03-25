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Spor
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Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

2024-03-25 12:31:39
Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen lider Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan sarı kırmızılılarla ilgili şok etkisi yaratacak bir haber geldi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek teknik direktör Okan Buruk'un, görevi bırakıp bırakmayacağının belli olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

#2
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Ligde lider konumda bulunan sarı kırmızılılar şu ana kadar 30 maçta 81 puan topladı.

#3
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

#4
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Öte yandan lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#5
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Yönetim yeni sezonda gelecek ve gidecek futbolcularla ilgili planlamalarına devam ediyor.

#6
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Ancak Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla sürerken bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı.

#7
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Birçok oyuncu ile yeni sözleşme imzalayacağını açıklayan Cimbom'da flaş bir ayrılık yaşanmak üzere.

#8
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Süper Lig'de Galatasaray'ın başında 2'nci sezonunu geçiren Okan Buruk, görevini sezon sonunda bırakacak.

#9
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Akşam'da yer alan habere göre; seçim öncesi birçok oyuncu ile sözleşme uzatma kararı alan Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Buruk'a bir teklif yapılmadı.

#10
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Başarılı çalıştırıcının bu yüzden takımdan ayrılabileceği belirtildi.

#11
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Tecrübeli çalıştırıcı sarı-kırmızılı takımın başına geçtiğinde 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

#12
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Buruk'un takımı geçen sezon şampiyon olunca opsiyon maddesi devreye girmişti.

#13
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

51 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 6'şar beraberlik ve mağlubiyet aldı.

#14
Foto - Herkesin merakla beklediği flaş gelişme! Yer yerinden oynayacak! Bu doğru olabilir mi?

Okan Buruk ayrıca 2.36 puan ortalaması tutturmayı da başardı.

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