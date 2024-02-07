2024-02-07 15:23:08 Herkesin gözü onlardaydı! Başak Demirtaş'ın “Aday olmayacağım” çıkışının ardından DEM Parti'den flaş “İstanbul” kararı
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti'den İBB adayı olup olmayacağı tartışılan Başak Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş'ın kararının ardından DEM Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada; İBB adayının önümüzdeki günlerde ilan edileceği belirtilirken, Başak Demirtaş'a ise verdiği destekten ötürü teşekkür edildi.