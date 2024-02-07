  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kilosu 12 lira, yurt dışından talep yoğun! Bu portakaldan kan damlıyor

Dev maça az bir süre kala Sergen Yalçın için bomba gelişme! İşte çok ama çok şaşırtan müthiş gerilim…

Sadece kısa süreliğine geçerli olacak! Tarım Kredi'de yepyeni indirimler

Resmen şok olacaksınız: O isimle ilgili flaş gelişme: Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Bu ismi alan yaşadı: Herkes şaşkın…

O ülkede toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp

Murat Kurum, canlı yayında Kur'an üzerine yemin etti! Bakın o yeminde neler var? Herkesi şaşırttı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Abdullah Gül’le ilgili flaş gelişme

Soğanı dilimleyip topuğunuza koyun, bakın neler oluyor! “Hadi canım, olur mu öyle şey” demeyin! Faydasını duyan hemen deneyecek! Ayağa soğan koymak bakın nelere iyi geliyor?

Bu ilimizde evi, arsası, toprağı olanlar yaşadı! Herkes şaşkın, 25 milyondan söz ediliyor

Alman devine resti çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın… Şok açıklama:
Siyaset
3
Herkesin gözü onlardaydı! Başak Demirtaş'ın "Aday olmayacağım" çıkışının ardından DEM Parti'den flaş "İstanbul" kararı

2024-02-07 15:23:08
Herkesin gözü onlardaydı! Başak Demirtaş'ın “Aday olmayacağım” çıkışının ardından DEM Parti'den flaş “İstanbul” kararı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti'den İBB adayı olup olmayacağı tartışılan Başak Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamayla aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş'ın kararının ardından DEM Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada; İBB adayının önümüzdeki günlerde ilan edileceği belirtilirken, Başak Demirtaş'a ise verdiği destekten ötürü teşekkür edildi.

#1
Foto - Herkesin gözü onlardaydı! Başak Demirtaş'ın "Aday olmayacağım" çıkışının ardından DEM Parti'den flaş "İstanbul" kararı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını duyurdu. Demirtaş, kararın DEM Parti ile istişare sonucu alındığına dikkat çekti. Parti'den yapılan açıklama şu şekilde:

#2
Foto - Herkesin gözü onlardaydı! Başak Demirtaş'ın "Aday olmayacağım" çıkışının ardından DEM Parti'den flaş "İstanbul" kararı

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım’la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde
Ekonomi

Mısır ve BAE'den Türkiye'ye kötü haber! İki aylığına istediklerini aldılar ama sonrası bizde

Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR) Şubat ayında Rus turistlerin en çok tur satın aldığı ülkeleri duyurdu. Türkiye yedinci sırada yer aldı...
Devlete övgü CHP’ye öfke
Gündem

Devlete övgü CHP’ye öfke

Depremlerin yıldönümünde acılar tazelenirken, kamuoyu kimin canla başla yaraları sarmak için gayret ettiğinin, kimin depremden rant devşirme..
İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!
Siyaset

İlk kez açıkladı... Naci Görür'e İBB adaylığı teklifi!

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'ün ses getiren programlarından Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'da, "İYİ Parti’den İBB, CHP..
Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı
Gündem

Atatürkçülüğü eleştirmek de suç oldu! 5816 bir can daha yaktı

Dünya üzerinde vefat eden bir şahsın yasayla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti, işgüzar hukukçular nedeniyle m..
DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar
Siyaset

DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. DEM Parti ise Demirtaş'a teşekkür ederek İBB adaylarını duy..
Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!
Gündem

Ekrem, 45 günlük eziyetin startını verdi... Durak kapatıldı: İstanbullu bugün şok yaşadı... İBB eline-yüzüne bulaştırdı... Şaka mısınız siz!

“Metrobüs yolunun ortasında üst geçit direği” şeklindeki haberlerden sonra aylardır süren çalışmaları bir türlü bitiremeyen Ekrem İmamoğlu y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23