Herkesin evinde bulunuyor! Flaş uyarı geldi! Bu tuvalet kağıtlarını sakın ama sakın kullanmayın

Parfüm ve diğer kimyasallar ile hassasiyeti artıran alerjen etkilere sebep olan ve özellikle de vücudun PH dengesini bozan tuvalet kağıtları, sağlığı tahmin edildiğinden de daha ciddi etkileyebiliyor. Kaliteli bir tuvalet kağıdı seçmek önemlidir. Kaliteli bir tuvalet kağıdı daha dayanıklı olacak ve cildinize daha yumuşak bir dokunuş sağlayacaktır. İnce ve ucuz tuvalet kağıtları, kullanım sırasında yırtılma veya parçalanma gibi sorunlara yol açabilir.