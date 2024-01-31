Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Binanın yıkılmamasının istenmesinin tepkilere neden olduğu belirten esnaf Ali Sinan Bozkurt, “Yıkımların genel olarak bittiğini görüyoruz ama bu tür riskli yapılar mahkeme kararıyla beklemekteydi. İnsanların tepkilerini çekiyordu. Herkes gelip burada fotoğraf çekiyordu. Çünkü çok riskliydi. Rabbim korusun artçı depremler sonucu bir insanın üstüne düşebilirdi. Bugün çok şükür yıkımına başlandı. Buranın yıkılması doğru bir karardı. Çünkü risk teşkil eden bir binaydı. Binanın yanından geçenler ve arabasını park edenler korkarak bırakıyorlar. Bu yüzden binanın yıkılması yerinde bir karar oldu” dedi.