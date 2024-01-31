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Yaşam
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Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

2024-01-31 17:59:01
Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Hatay’da depremde kolonları parçalanan 5 katlı binanın yıkımına mahkeme sürecinin ardından başlandı.

#1
Foto - Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılmaması için mahkemeye verilmişti.

#2
Foto - Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

İskenderun kent merkezinde Kurtuluş Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan ve depremde kolonları tamamen parçalanarak ayakta güçlükle duran 5 katlı binanda ‘hasarsız’ olduğu gerekçesiyle mahkemeye verilmişti.

#3
Foto - Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Görünümüyle vatandaşları ürküten binanın yıkılmaması için mahkemeye verilmesi de duyanları hayrete düşürüyordu.

#4
Foto - Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Ayakta güçlükle duran 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkımına başlandı.

#5
Foto - Herkesi ürküten bina yıkılıyor!

Binanın yıkılmamasının istenmesinin tepkilere neden olduğu belirten esnaf Ali Sinan Bozkurt, “Yıkımların genel olarak bittiğini görüyoruz ama bu tür riskli yapılar mahkeme kararıyla beklemekteydi. İnsanların tepkilerini çekiyordu. Herkes gelip burada fotoğraf çekiyordu. Çünkü çok riskliydi. Rabbim korusun artçı depremler sonucu bir insanın üstüne düşebilirdi. Bugün çok şükür yıkımına başlandı. Buranın yıkılması doğru bir karardı. Çünkü risk teşkil eden bir binaydı. Binanın yanından geçenler ve arabasını park edenler korkarak bırakıyorlar. Bu yüzden binanın yıkılması yerinde bir karar oldu” dedi.

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