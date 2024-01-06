Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Bu geminin, hava savunma ve düşman hedeflerine karşı koyma amaçlı tespit ve önleme sistemi, deniz konuşlu fırlatıcılar ve 20 mm ve 30 mm top fırlatıcılarından oluşan otomatik ve yarı otomatik sistemlerle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti: Bu gemi üç güverteden oluşuyor ve su seviyesinden toplam 12 metre yükseklikte; 2.000 deniz mili yol kat edebilir, kesintisiz 14 gün boyunca denizde kalabilir ve 4 adet hareket motoruna sahiptir.