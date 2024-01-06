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Teknoloji-Bilişim
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Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

2024-01-06 19:46:35
Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

İran yeni savaş gemisi olan Ebu Mehdi'yi büyük bir törenle dünyaya tanıttı.

#1
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tengsiri, silahlı kuvvetlerden bir grup komutan ve yetkilinin yanı sıra Hürmüzgan vilayetinin yetkililerinden oluşan bir grup önde gelen ismin katılımıyla düzenlenen törende Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ekipmanına yeni gemiler ve stratejik ekipmanlar eklendi.

#2
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Rapora göre, yeni eklenen gemiler arasında savaş gemisi Şehid ebu Mehdi el-Mühendis, dört adet anti-gemi füzeleriyle donatılmış Zülfikar hücum gemisi ve beş adet Kevser gemisavar füzeleriyle donatılmış beş Aşura savaş gemisi yer alıyor.

#3
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Beş Aşura gemisavar füze fırlatıcısı, dokuz adet Mirsad muharebe keşif gemisi, bir adet Kevser gemisavar füzeleri ile donatılmış savaş gemisi, orta menzilli karadan karaya füze fırlatıcıları ile donatılmış gemi, iki adet Aşura tipi askeri komuta gemisi de bugün İran Devrim Muhafızları Donanması ekipmanına katılan stratejik teçhizatlar arasında.

#4
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Roketatarlar arasında iki adet 40 namlulu taktiki roketatar, 20 adet 8 namlulu roketatar ve 12 adet otomatik havan fırlatıcısı yer alıyor.

#5
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Devrim Muhafızları Donanmasının algılanan tehditlerle başa çıkma yetki ve yeteneklerini göstermek ve bölgenin istikrarlı güvenlik faktörünü geliştirmek, istikbarla mücadelenin temellerini ve kapasitelerini güçlendirmek, adalet arayışı ve direniş yolunda istikrarlı olmak, özgüven ruhunu derinleştirmek ve genişletmek ve İran’ın milli yeteneklerine güvenmek bu törenin en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

#6
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tengsiri, bu törende, Devrim Muhafızları Donanması'nın devrimin kutsal savunmasında 875 şehit verdiğini, ayrıca bu gücün 9 evladının da küresel istikbarla doğrudan mücadelede şehit düştüğünü söyledi: Bu yeni teçhizatların katılım töreni, daha önce gerçekleştirilen on bir stratejik teçhizat katılım töreninin devamında gerçekleştirildi ve yerli güç üretimi projelerimizin devamı biteliğindedir.

#7
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Tengsiri, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis savaş Gemisinin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda genç yerel uzmanlar tarafından bilgi tabanlı şirketlerle iş birliği yapılarak tasarlanıp üretildiğini belirterek, şöyle konuştu: Bu gemi 15 ayda üretildi ama İranlı bilgi tabanlı şirket bu gemiden 3 tanesini bir yıldan kısa sürede teslim edebiliyor.

#8
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, dört deniz motoruyla donatılmış bu hayalet geminin, 37 knot'un üzerinde hız ile uzun menzilli seyrüsefer kabiliyetine ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: Dikey uçan drone (VTOL) taşıyabilme, indirebilme ve çıkarabilme, savaş drone'unu gece gündüz fırlatabilme yeteneği bu geminin diğer özellikleridir.

#9
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Bu geminin, hava savunma ve düşman hedeflerine karşı koyma amaçlı tespit ve önleme sistemi, deniz konuşlu fırlatıcılar ve 20 mm ve 30 mm top fırlatıcılarından oluşan otomatik ve yarı otomatik sistemlerle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti: Bu gemi üç güverteden oluşuyor ve su seviyesinden toplam 12 metre yükseklikte; 2.000 deniz mili yol kat edebilir, kesintisiz 14 gün boyunca denizde kalabilir ve 4 adet hareket motoruna sahiptir.

#10
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri komutanı, Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis gemisinin ayrıca düşman hedeflerini yok etmek için karadan karaya terkibi seyir füzesi rampası (35 ila 750 km arası) ile donatıldığını belirterek şunları ekledi: Bu gemi aynı zamanda bir tıbbi alan ve tam kurtarma ekipmanıyla donatılmıştır.

#11
Foto - Herkes tedirgin! İran yeni savaş gemisini dünyaya tanıttı

Alirıza Tengsiri şunları vurguladı: Bugün bu gemiye ek olarak 100 adet karadan havaya füze de Devrim Muhafızları Donanması'na eklenecek. Kaynak: Tasnim Ajans, Mehr News

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