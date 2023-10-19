Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Güçlü kadrosuyla bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kongolu forvetin yerine gelecek ismi de buldu. İşte o isim ve detaylar...