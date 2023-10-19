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Spor
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Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

2023-10-19 10:45:44
Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Güçlü kadrosuyla bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kongolu forvetin yerine gelecek ismi de buldu. İşte o isim ve detaylar...

#1
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Güçlü kadrosuyla bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi için de düğmeye bastı.

#3
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenen performansı sergileyemeyen Cedric Bakambu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, Kongolu forvetin yerine gelecek ismi de buldu. İşte o isim ve detaylar...

#4
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

#5
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı.

#6
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı.

#7
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Aslan, Al Nasr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.

#8
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Sarı-kırmızılıların yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Cedric Bakambu bir türlü istenilen form grafiğini yakalayamadı.

#9
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Bursaspor kariyerinde 40 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve sonrasında Villarreal'e transfer olan Bakambu, Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamadı.

#10
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

GALATASARAY'DAN AYRILMAYI PLANLIYOR

#11
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Türkiye'ye gelmek için can atan Villarreal'in eski forveti Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.

#12
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Kongolu yıldızın menajerine talimat verdiği ve arayışlara başladığı öğrenildi.

#13
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

GOLLE TANIŞAMADI

#14
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı.

#15
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede skor katkısı yapamadı.

#16
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Bakambu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

#17
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Galatasaray'ın ise Bakambu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı.

#18
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

BAKAMBU YERİNE KADEWERE

#19
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti.

#20
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

Cimbom, Kadewere yerine Bakambu'yu tercih etti.

#21
Foto - Herkes susacak, Galatasaray konuşacak! Icardi'nin partneri Ocak'ta Rams Park'ta...

2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi.

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