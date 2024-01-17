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Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

2024-01-17 13:32:55
Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

Türkiye'de ikamet izniyle oturan yabancı sayılarında değişiklik yaşanırken en fazla Suriyeli olduğu sanılıyordu. Türkiye'de oturan en fazla yabancı ise o ülkeden çıktı. Öte yandan yabancıların çoğunun İstanbul’da yaşadığı saptandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerinden elde edilen bilgilere göre Türkiye’de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı belli oldu. Mynet’te yer alan bilgilere göre, 2022 senesinde 1 milyon 354 bin 94 olan yabancı sayısında azalma meydana geldi. Öte yandan Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısının çoğunluğun Suriye’den olduğu düşünülürken listede ilk sırayı o ülke aldı. Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısı 2022 yılına oranla azalma gösterdi. Elde edilen veriler kapsamında 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 olarak kaydedildi. Geçmiş verilere bakıldığında ise ikamet izni bulunan yabancı sayısında 247 bin 62 azalma görüldü.

#1
Foto - Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

Söz konusu veriler ışığında yabancı sayısının illere göre dağılımı da belli oldu. Yabancıların en çok ikamet ettiği yerler listesinin ilk sırasında İstanbul bulunurken 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaptığı öğrenildi. İstanbul'un ardından Antalya’ya gelirken Antalya’da ikamet izni bulunan yabancı sayısı ise 117 bin 52 olarak kaydedildi. Öte yandan Ankara’da 70 bin 8, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da 20 bin 453 yabancının ikamet ettiği bilgisi elde edildi. Türkiye'de ikamet izni olan yabancı sayılarına göre en çok yabancı Türkmenistan vatandaşları olarak kayıtlara geçti. Buna göre tam 109 bin 39 Türkmenistan vatandaşı Türkiye’de ikamet ediyor. Bunun ardından ise Rusya gelirken 100 bin 847 kişinin Türkiye’de ikamet ettiği öğrenildi. Sıralamada 91 bin 117 Irak vatandaşı, 79 bin 779 Suriye vatandaşı, 79 bin 505 İran vatandaşı, 67 bin 621 Azerbaycan vatandaşı, 52 bin 65 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 6 Kazakistan, 41 bin 978 Afganistan vatandaşı, 36 bin 982 Ukrayna vatandaşı, 405 bin 33 diğer ülke vatandaşları yer aldı.

#2
Foto - Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

Türkiye'de ikamet eden yabancıların en az tercih ettiği il Tunceli oldu. Tunceli'de 52 yabancı yaşarken bu sıralamayı 83 yabancıyla Muş, 204 yabancıyla Bitlis, 280 yabancıyla Bayburt, 278 yabancıyla Ardahan yer aldı. Öte yandan bu yılki yabancılardan 638 bin 764'ü kısa dönem, 161 bin 426'sı öğrenci, 117 bin 579'u aile, 189 bin 263'ü diğer ikamet izni ile Türkiye'de bulunuyor. Geçmişten bugüne kadar yer alan veriler incelendiğinde Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısının neredeyse 1 milyon artış gösterdiği söylenebilir. Bu kapsamda 2005 yılında 178 bin 964'ten 2015 yılında 422 bin 895'e ulaştı. 2018 yılında 856 bin 470'e yükselen bu sayı, 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşıp 1 milyon 101 bin 30 oldu. Sonraki yıllarda ise 2.021 yılı için 886 bin 653, 2021'de 1 milyon 314 bin 181, 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kaydedildi. Son olarak hesaplanan verilere göre 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle ülkeden 247 bin 62 yabancının ayrılmasıyla beraber yabancı sayısı 1 milyon 107 bin olarak kaydedildi.

#3
Foto - Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancıların çoğunluğu İstanbul’da yaşarken geçen sene ikamet eden yabancı sayısı 19 Ocak tarihinde 705 bin 556 olarak kaydedilirken 31 Aralık tarihi itibari ile 556 bin 578’e geriledi. Bu kapsamda bir sene içindeki yabancı sayısında 148 bin 978 azalma görüldü. Hem pandeminin hem de Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden dolayı Antalya’ya ciddi anlamda bir göç hareketi yapıldı. Lakin 19 Ocak-31 Aralık döneminde ülkelerine dönmeye başlayan yabancıların sonucunda ikamet eden yabancı sayısı 0 bin 523 azaldı. 19 Ocak'ta 157 bin 575 ikamet izni ile Antalya'da yaşayan yabancı sayısı 31 Aralık itibarıyla 117 bin 52'ye düştü. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Türkiye’ye gelen iki ülke vatandaşlarının sayısı 2023 senesinin 19 Ocak döneminde 201 bin 533 iken, 31 Aralık döneminde 137 bin 704 olarak kaydedildi. Bu tarihler arasında 63 bin 704 Rus ve Ukraynalı ülkesine döndü. Rus vatandaşı sayısı 154 bin 297'den 100 bin 847'ye, Ukraynalı sayısı 47 bin 236'dan 36 bin 982'e geriledi.

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