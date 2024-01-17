Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş

Söz konusu veriler ışığında yabancı sayısının illere göre dağılımı da belli oldu. Yabancıların en çok ikamet ettiği yerler listesinin ilk sırasında İstanbul bulunurken 556 bin 578 yabancıya ev sahipliği yaptığı öğrenildi. İstanbul'un ardından Antalya’ya gelirken Antalya’da ikamet izni bulunan yabancı sayısı ise 117 bin 52 olarak kaydedildi. Öte yandan Ankara’da 70 bin 8, Bursa'da 51 bin 537, Mersin'de 43 bin 944, İzmir'de 25 bin 576, Muğla'da 20 bin 453 yabancının ikamet ettiği bilgisi elde edildi. Türkiye'de ikamet izni olan yabancı sayılarına göre en çok yabancı Türkmenistan vatandaşları olarak kayıtlara geçti. Buna göre tam 109 bin 39 Türkmenistan vatandaşı Türkiye’de ikamet ediyor. Bunun ardından ise Rusya gelirken 100 bin 847 kişinin Türkiye’de ikamet ettiği öğrenildi. Sıralamada 91 bin 117 Irak vatandaşı, 79 bin 779 Suriye vatandaşı, 79 bin 505 İran vatandaşı, 67 bin 621 Azerbaycan vatandaşı, 52 bin 65 Özbekistan vatandaşı, 43 bin 6 Kazakistan, 41 bin 978 Afganistan vatandaşı, 36 bin 982 Ukrayna vatandaşı, 405 bin 33 diğer ülke vatandaşları yer aldı.