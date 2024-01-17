2024-01-17 13:32:55 Herkes Suriyeliler sanıyordu ama Türkiye'de oturan en fazla yabancı o ülkeden çıktı! Yabancılar bakın en az hangi ilimizi tercih etmiş
Türkiye'de ikamet izniyle oturan yabancı sayılarında değişiklik yaşanırken en fazla Suriyeli olduğu sanılıyordu. Türkiye'de oturan en fazla yabancı ise o ülkeden çıktı. Öte yandan yabancıların çoğunun İstanbul’da yaşadığı saptandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerinden elde edilen bilgilere göre Türkiye’de ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı belli oldu. Mynet’te yer alan bilgilere göre, 2022 senesinde 1 milyon 354 bin 94 olan yabancı sayısında azalma meydana geldi. Öte yandan Türkiye’de ikamet izni bulunan yabancı sayısının çoğunluğun Suriye’den olduğu düşünülürken listede ilk sırayı o ülke aldı. Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısı 2022 yılına oranla azalma gösterdi. Elde edilen veriler kapsamında 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 107 bin 32 olarak kaydedildi. Geçmiş verilere bakıldığında ise ikamet izni bulunan yabancı sayısında 247 bin 62 azalma görüldü.