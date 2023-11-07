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Yaşam
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Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

2023-11-07 16:19:12
Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.

#1
Foto - Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı.

#2
Foto - Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.

#3
Foto - Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu.

#4
Foto - Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.

#5
Foto - Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu

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