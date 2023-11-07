2023-11-07 16:19:12 Herkes şaşkın! Yüzlercesi kıyıya vurdu
İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.
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İzmir'in Foça ilçesindeki sahillerde denizanası istilası sürerken, irili ufaklı yüzlerce denizanası tekrar plajlara vurdu.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı.
Yaz mevsiminde yaşanan ve tatilcilere zor anlar yaşatan istilaya yenisi eklenirken, irili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu.
Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu.
Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.
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