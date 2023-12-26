Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

Gözaltına alınan 6 kişiden Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. Rivayete göre Barnabas, Hazreti İsa'nın ana dilinde İncil'i kaleme alan en yakınındaki katiplerinden biri. O günden sonra gün yüzüne çıkamayan İncil'in 4 kopyasından biri 1981 yılında Hakkari'de bir mağarada köylülerce bulunuyor. Ancak o İncil'in de akıbetinin ne olduğu, kimler tarafından nereye götürüldüğü ve nerede saklandığı bilinmiyor. Bilirkişilerin yapacağı incelemenin ardından ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncili olup olmadığı kesinleşecek.