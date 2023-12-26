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Yaşam
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Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

2023-12-26 11:23:45
Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

Bursa'da ceylan derisine yazılmış 2 bin yıllık incil ele geçirildi. Üzerinde 'Hazreti İsa' figürlerinin olduğu Aramice yazılı 26 sayfalık eserin Müze Müdürlüğü'nde incelemesinin ardından Barnabas'ın kayıp incili olup olmadığı ortaya çıkacak.

#1
Foto - Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

Bursa'da ortaya çıkan 1. yüzyıla ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil için önce eksper gönderip ardından da alışveriş için buluşan 6 tarihi eser kaçakçısı, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aramice yazılı 26 sayfalık tarihi eserin Barnabas'ın kayıp İncil'i olup olmadığının incelenmesi için müzeye verileceği öğrenildi.

#2
Foto - Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

Bursa'da jandarma tarafından ele geçirilen 26 sayfalık ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi eser, Hz. İsa'nın havarilerinden Barnabas'ın kaleme aldığı 'kayıp' İncil'in nerede olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Abdurrahman A.'nın elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki el yazması kitabı Bursa'da bir araya geleceği tarihi eser kaçakçılarına satacağı bilgisini alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsı takibe aldı. Bursa'da el yazması kitabı satın alacak kişi tarafından gönderilen eksperler kitabı inceledikten sonra İncil'e 10 milyon dolar değer biçti. Manisa ve İstanbul'dan geldikleri öğrenilen 6 tarihi eser kaçakçısı kitabı almak için bir kafede pazarlığa oturduklarında jandarma operasyonu ile kıskıvrak yakalandılar. Birinci yüzyıl dönemine ait ceylan derisinden papirüs üzerine Aramice yazılı İncil'in üzerinde 'Hazreti İsa' figürleri olduğu belirtildi.

#3
Foto - Herkes şaşkın Bursa'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılmış tam 2 bin yıllık

Gözaltına alınan 6 kişiden Abdurrahman A., Halil K. ve Seyithan Ş. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. Rivayete göre Barnabas, Hazreti İsa'nın ana dilinde İncil'i kaleme alan en yakınındaki katiplerinden biri. O günden sonra gün yüzüne çıkamayan İncil'in 4 kopyasından biri 1981 yılında Hakkari'de bir mağarada köylülerce bulunuyor. Ancak o İncil'in de akıbetinin ne olduğu, kimler tarafından nereye götürüldüğü ve nerede saklandığı bilinmiyor. Bilirkişilerin yapacağı incelemenin ardından ele geçirilen tarihi eserin kayıp Barnabas İncili olup olmadığı kesinleşecek.

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