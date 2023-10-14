2023-10-14 11:08:09 Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde
Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, İzmir... Alarm durumu verildi! Herkes perişan olacak! Girdiği her yeri mahvediyorlar! Adeta o iller diken üstünde... Ege ve Akdeniz bölgelerinin zeytin üretiminde önemli illeri olan Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de, zeytin hasadı öncesinde zeytin kızılkurduna karşı uyarılar yapıldı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, zeytin üreticilerini zeytin kızılkurduna karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.