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Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde

2023-10-14 11:08:09
Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde

Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, İzmir... Alarm durumu verildi! Herkes perişan olacak! Girdiği her yeri mahvediyorlar! Adeta o iller diken üstünde... Ege ve Akdeniz bölgelerinin zeytin üretiminde önemli illeri olan Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve İzmir'de, zeytin hasadı öncesinde zeytin kızılkurduna karşı uyarılar yapıldı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) 4. Meslek Komitesi Üyesi Zafer Tan, zeytin üreticilerini zeytin kızılkurduna karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

#1
Foto - Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte, zeytin kızılkurdunun zarar verebileceği konusunda üreticilere bilgi veren Zafer Tan, zarar gören zeytin meyvelerinin tanımlayıcı özelliklerine dikkat çekti. Tan, "Zeytinin meyvesinde olan zeytin kızılkurduna dikkat edelim.

#2
Foto - Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde

Zarar görmüş meyveler gelişemez, buruşup kurur ve dökülmeye başlarlar. Kuruma esnasında yara yerlerinin kenarları kabarır ve ortası çökük karakteristik bir durum alır. Erginlerin meyvelerde yapmış olduğu bu zarar çok önemlidir ve gerçek ürün kaybına sebep olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Herkes perişan olacak! Mahvediyorlar! Alarm verildi! O iller diken üstünde

Zeytin kızılkurduyla mücadele için kış aylarında toprağın sürülmesi gerektiğini belirten Tan, zeytin kızılkurdunun varlığının zeytin sineğine bağlı olduğunu ve zeytin sineğine karşı etkili bir mücadele yapılması durumunda sorun yaşanmayacağını vurguladı. Zeytin kızılkurduna karşı kimyasal bir mücadele yöntemi olmadığını da ekledi.

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