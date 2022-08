1 aydır Türkiye'deyim. Şu an Rize'de doğa çok güzel, her yer yemyeşil. Bizim memleketimizden farklı olarak her yer yemyeşil, yüksek tepeler var, sular harika. O yüzden de buralar bizim dikkatimizi çekiyor" diye konuştu.