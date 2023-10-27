Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Mahalle sakini Kazım Çiftçi, “Alt yapıdaki sular kesilmeden evleri yıktılar. Elektrik kesiliyor. Yıkım ekibi geliyor kepçeyi vuruyor ve buradaki vatandaş uyarıyor, ‘şase yapıp eşyalar zarar görecek’ diyor. Yıkım ekibi ise ‘işimi bana öğretme’ diyor. İki tel birbirine değmesin diye elektrik firmasının yetkilileri böyle yaptı. Bize, ‘sen AKEDAŞ’ı ara diyor” dedi. Mustafa Gök ise “Günde 3 kere balkon yıkıyoruz. Enkazları kaldırmıyorlar” diye konuştu. Aziz Baran isimli bir başka mahalle sakini ise “Su boşa akıyor. Biz aradık gelip bakmıyorlar” ifadelerini kullandı.