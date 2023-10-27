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Yaşam
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Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

2023-10-27 09:48:23
Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Kahramanmaraş'ta elektrik tellerinin üzerinde bulunan ağaç dalının sırrı merak ediliyor.

#1
Foto - Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri şehirde yıkıcı etki yaptı. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde depremde binlerce bina yıkılıp binlercesi de hasar aldı. Dulkadiroğlu ilçesinin Kanuni Mahallesi’nde ise vatandaşlar deprem sonrası kalkmayan enkazlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

#2
Foto - Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Mahalle sakinleri yıkılan binaların enkazının kaldırılmadığını, içme sularının boşa aktığını, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler oluştuğunu söyledi.

#3
Foto - Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Mahalledeki birçok elektrik ve telefon direklerindeki kablo ve tellerinin sallandığı, iki elektrik telinin ise birbirine temas etmemesi için ağaç dalı ile bağlandığı görüldü.

#4
Foto - Herkes merak ediyor! Elektrik telleri neden böyle?

Mahalle sakini Kazım Çiftçi, “Alt yapıdaki sular kesilmeden evleri yıktılar. Elektrik kesiliyor. Yıkım ekibi geliyor kepçeyi vuruyor ve buradaki vatandaş uyarıyor, ‘şase yapıp eşyalar zarar görecek’ diyor. Yıkım ekibi ise ‘işimi bana öğretme’ diyor. İki tel birbirine değmesin diye elektrik firmasının yetkilileri böyle yaptı. Bize, ‘sen AKEDAŞ’ı ara diyor” dedi. Mustafa Gök ise “Günde 3 kere balkon yıkıyoruz. Enkazları kaldırmıyorlar” diye konuştu. Aziz Baran isimli bir başka mahalle sakini ise “Su boşa akıyor. Biz aradık gelip bakmıyorlar” ifadelerini kullandı.

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