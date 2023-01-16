Herkes iyilik yaptığını sanıyor! Bu hata hayvanların sağlığıyla oynuyor

Eskişehir’de veteriner hekimlik yapan Ummuhan Deniz, kuru mamaların hayvanların ihtiyacı olan bütün besin değerini karşıladığını söyledi. Dışarıya bırakılan gıdaların bozulduğu zaman hayvanlarda hastalığa sebep olduğunu belirten Deniz, “Birçok vatandaşımız iyilik yapalım derken kötülük yapıyor. Kendi yemedikleri yemekleri ziyan olmasın diye ‘hayvanlara faydamız olsun’ amacıyla kontrolsüzce hayvanlara vererek çevresel kirlilik başta olmak üzere hayvan sağlığına zarar verecek boyutta birçok sıkıntıya sebep oluyor. Normalde sokak hayvanlarına ve ev hayvanlarına kuru mama verilmesini öneriyoruz çünkü kuru mamaların içerisindekiler besin değeri olarak hayvanların bütün ihtiyacını karşılar. Karbonhidrat, protein, mineral, vitamin ve destekleyici içeriklerin hepsi kuru mamalarda bulunuyor. Vatandaşlar sokak hayvanlarına aç kalmasınlar diye kendi evlerindeki yemek artıklarını veriyorlar. Bunun hayvanlara zararı var. Sindirim sisteminde problemlere yol açabilir, dışarıda fazlaca bekleyen gıdaların bozulması hayvanların sindirim sisteminde birçok hastalığa sebep oluyor” dedi.