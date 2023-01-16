Herkes iyilik yaptığını sanıyor! Bu hata hayvanların sağlığıyla oynuyor

Hayvanlara verilen kemiklerin iç organlara zarar verebileceğini belirten Deniz, bir yaralanma olduğu zaman bunun dışarıdan anlaşılamayacağını vurguladı. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların çok yağlı, çok baharatlı ve çok salçalı gıdalar verilmemesi gerektiğini belirten Deniz şunları söyledi: “Yıllardır bahsedilen balık kılçığı ve tavuk kemiği hayvanların sindirim sisteminde çok büyük sıkıntılara sebep olabiliyor. Kemikte verilmemeli çünkü sindirim sisteminde batma, yaralanma ve organlara zarar verme gibi durumlar olduğunda bunların tespitini dışarıdan bakarak anlamak çok zor. Sokak hayvanlarında herhangi bir hastalık olduğunda tedavileri hayvan bakım merkezlerinde olduğu için, orada da röntgen gibi görüntüleme cihazları olmadığından dolayı bunların tespiti zor. Böyle vakalar vatandaşların iyilik yapalım derken gerçekleştirdiği eylemlerin kötü bir boyuta ulaşmasının sonucudur. Vatandaşlar sokak hayvanlarına besleme konusunda yardımcı olmak istediklerinde çok yağlı, çok baharatlı ve çok salçalı gıdalar vermemeli. Bunlar nasıl ki insanların sindirimiyle ilgili problemlere yol açıyorsa onlarda çok daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Çünkü onların sindirim sistemi bizimkilerden daha komplike.”