Herkes buraya akın ediyor! Şifalı kırmızı suyun sırrı ne?

Burdur’dan Denizli’ye iş gezisi için gelen Ece Aynur Onur, “Amerika’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışırken, ata toprağı Burdur Karamanlı ilçesine döndüm ve susuz tarım çiftliği açtım. Bugün ilk defa Karahayıt bölgesinde kırmızı suyun çok methini duyduğum için ziyarete geldim. Bölgede hem tarihi turizm anlamında, hem de sağlık turizmi anlamında bölgenin çok zengin olduğunu gördüm ve büyük bir mutluluk duydum. Burdur Denizli’ye çok yakın olmasına rağmen çocukken, geldiğimi hatırlıyorum. Şimdi bu yaşımda gelmek benim için çok büyük mutluluk oldu. Gerçekten turizm anlamında çok büyük potansiyeli olan bir bölge. Bende bölgede susuz tarım üzerine çeşitli işbirlikleri içerisine girmek üzereyim” dedi.