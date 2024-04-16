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Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

2024-04-16 11:16:00
Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

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#1
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bayram tatili boyunca AK Parti’nin seçimlerdeki başarısızlığı nedeniyle atılacak adımlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Bu hafta itibariyle ayrıntılı bir seçim değerlendirmesi sürecine girecek olan Erdoğan’ın, MYK’dan başlayarak kabine ve teşkilatlarda değişiklikler yapabileceği ifade ediliyor.

#2
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Bayramı liste çalışması ile geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Külliye’deki bazı başdanışmanlar ve bürokratlarını değiştireceği de ifade edilirken, bütün bu adımların, AK Parti’deki Strateji Kurulunun hazırlayacağı rapordan sonra atılması bekleniyor. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının ‘istifa edebileceklerini’ söyledikleri, buna karşın Erdoğan’ın herhangi bir yorum yapmadığı belirtilmişti. Yaşanan sürece rağmen seçim başarısızlığını üstlenerek istifa eden herhangi bir yöneticinin olmaması da AK Parti teşkilatlarının tepkisini çekiyor. Erdoğan’ın ise ‘bütün istişareleri’ yapmadan, herhangi bir adım atmayacağı ifade ediliyor.

#3
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

AK Parti kulislerinde de “Cumhurbaşkanı’nın kısa süre içinde görev değişimleri konusunda bir adım atmasını beklemiyoruz. Daha önceki uygulamaları da böyle oldu. Geçmişte, kamuoyunda veya basında kabine değişikliği olacağına yönelik tartışmalar yapılırdı. Cumhurbaşkanı bu değişimi yapacaksa bile, bekler konu gündemden düşünce adım atardı. Şimdi durum biraz farklı ama yine de çok kısa sürede parti yönetiminde veya kabinede bir değişiklik beklenmiyor. Değişim olursa, sürpriz olur. Seçim sonuçlarına dair henüz detaylı bir değerlendirme bile yapılamadı. Bütün Türkiye taranacak. Nerede, niye kaybettik? Beldelere kadar bu analiz yapılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra, değişim konusunda her türlü adım atılacaktır. Eğer bu arada parti yönetiminden, kabineden veya teşkilatlardan istifa konusunda talep gelirse Cumhurbaşkanı gereğini yapacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.

#4
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre, AK Parti’nin geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği olağanüstü kongresinden sonra MKYK’da değişim olsa da, genel başkan yardımcılığı konusunda köklü bir değişiklik yapılmamıştı. Erdoğan, parti yönetimindeki asıl değişimin mahallî seçim sonrasına bırakıldığı mesajını vermişti. Takvimde sürpriz bir değişiklik olmadığı takdirde seçim sonrasına bırakılan 8. Olağan Kongre’nin sonbaharda yapılması planlanıyor. Kongrenin geçen yıl yapılan 4. Olağanüstü Kongre gibi ekim ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre ise kongrede Erdoğan’ın MYK’yı kökten değiştirmesi bekleniyor.

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