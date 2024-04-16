Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

AK Parti kulislerinde de “Cumhurbaşkanı’nın kısa süre içinde görev değişimleri konusunda bir adım atmasını beklemiyoruz. Daha önceki uygulamaları da böyle oldu. Geçmişte, kamuoyunda veya basında kabine değişikliği olacağına yönelik tartışmalar yapılırdı. Cumhurbaşkanı bu değişimi yapacaksa bile, bekler konu gündemden düşünce adım atardı. Şimdi durum biraz farklı ama yine de çok kısa sürede parti yönetiminde veya kabinede bir değişiklik beklenmiyor. Değişim olursa, sürpriz olur. Seçim sonuçlarına dair henüz detaylı bir değerlendirme bile yapılamadı. Bütün Türkiye taranacak. Nerede, niye kaybettik? Beldelere kadar bu analiz yapılacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra, değişim konusunda her türlü adım atılacaktır. Eğer bu arada parti yönetiminden, kabineden veya teşkilatlardan istifa konusunda talep gelirse Cumhurbaşkanı gereğini yapacaktır” değerlendirmesi yapılıyor.