Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Bayramı liste çalışması ile geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Külliye’deki bazı başdanışmanlar ve bürokratlarını değiştireceği de ifade edilirken, bütün bu adımların, AK Parti’deki Strateji Kurulunun hazırlayacağı rapordan sonra atılması bekleniyor. Seçim sonrası yapılan ilk MYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının ‘istifa edebileceklerini’ söyledikleri, buna karşın Erdoğan’ın herhangi bir yorum yapmadığı belirtilmişti. Yaşanan sürece rağmen seçim başarısızlığını üstlenerek istifa eden herhangi bir yöneticinin olmaması da AK Parti teşkilatlarının tepkisini çekiyor. Erdoğan’ın ise ‘bütün istişareleri’ yapmadan, herhangi bir adım atmayacağı ifade ediliyor.