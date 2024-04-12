Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

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Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin menisküsünün yırtıldığını açıkladı.
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Başarılı oyuncu bu sakatlık sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
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