  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’nin 44 yıllık dev zincir marketi iflas etti! Duyan, kulaklarına inanamadı

Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

Çırak bulamayınca işi eşine öğretti!

Türkiye’nin lojistik devi rekor fiyata o ülkeye satıldı! Herkes şaşkın

Ortaya döktüler! Kimseyi susturamadılar! Herkes bunu konuşuyor! Yunanlılar fena kudurdu...

Ancelotti'nin oğlu resti çekti! Arda Güler için babasının yanına gidip...

Acun Ilıcalı’nın bütün kirli çamaşırlarını canlı yayında ortaya döktü! Yanındaki spiker bile susturamadı! Herkes bunu konuşuyor

Galatasaray'a UEFA'dan büyük şok! Bu haber çok kötü olacak çok...

Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

AK Parti’ye son zamanlardaki eleştirileriyle dikkat çekiyordu! Mehmet Metiner’den bomba “Erdoğan” yazısı
Spor
4
Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

2024-04-12 15:37:12
Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

#1
Foto - Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

Fenerbahçe, Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin menisküsünün yırtıldığını açıkladı.

#2
Foto - Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

Başarılı oyuncu bu sakatlık sonrası sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

#3
Foto - Herkes bunu konuşuyor! İsmail Kartal'ın hamlesi sonucu işte kötü haber geldi! Şok edecek...

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de yine polis dehşeti!
Dünya

ABD'de yine polis dehşeti! "Camı aç" dediler, 41 saniyede 96 kurşun sıktılar!

ABD'de polis, camı açmasını istedikleri siyahi adama 41 saniyede 96 el ateş ettiler.
FBI endişesini açıkladı: Moskova'nın benzeri olabilir
Dünya

FBI endişesini açıkladı: Moskova'nın benzeri olabilir

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Moskova’da 144 kişinin hayatını kaybettiği silahlı konser saldırısından sonr..
Yer Suudi Arabistan: Taraftar süper kupa finalini kaybeden oyuncuyu kırbaçladı
Spor

Yer Suudi Arabistan: Taraftar süper kupa finalini kaybeden oyuncuyu kırbaçladı

Al Hilal ile oynadıkları final karşılaşmasını kaybeden Al Ittihad takımında forma giyen Abderrazzah Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldı..
Kaçan yarış atı bakın nerede çıktı!
Dünya

Kaçan yarış atı bakın nerede çıktı!

Avustralya’da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisin..
40 yıl sonra gelen kupa için tarihi kutlama
Spor

40 yıl sonra gelen kupa için tarihi kutlama

İspanya'da futbolda Kral Kupası'nı 6 Nisan'da oynanan final maçında penaltı atışlarında Real Mallorca'yı yenerek kazanan Athletic Bilbao tar..
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gündem

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23