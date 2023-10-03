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Yaşam
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Herkes bunu konuşuyor! Esrarengiz ışık huzmesi görüntülendi

2023-10-03 10:37:03
Herkes bunu konuşuyor! Esrarengiz ışık huzmesi görüntülendi

Hatay'da kaydedilen bu görüntüler merak uyandırdı.

#1
Foto - Herkes bunu konuşuyor! Esrarengiz ışık huzmesi görüntülendi

Hatay’ın Antakya ilçesinde meraklı bir vatandaştan tarafından gökyüzünde görüntülenen ışık huzmesi, sosyal medyada merak uyandırdı.

#2
Foto - Herkes bunu konuşuyor! Esrarengiz ışık huzmesi görüntülendi

Doğu Akdeniz bölgesinde yağışlı hava gün içerisinde etkisini zaman zaman hissettiriyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde oluşan ilginç doğa olayı cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu. Işık huzmesi olduğu tahmin edilen görüntü, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı.

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