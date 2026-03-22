Herkes bunu konuşuyor! Çinli bilim insanların dev keşif: Altıgen elmas üretildi

Araştırmacılar daha sonra bu nadir yapıyı, parçalanmış cüce gezegenlerin mantosundan oluşan ve elmas bakımından zengin olan “ureilite” adlı özel bir meteorit türünde aramaya başladı. 1967’de yayımlanan bir çalışmada Arizona’daki büyük bir krateri oluşturan asteroitin parçaları olan Canyon Diablo meteoritlerinde yaklaşık yüzde 30 altıgen ve yüzde 70 kübik elmas fazları bulunduğu rapor edildi. Ayrıca Hindistan’ın Assam bölgesinde bulunan Goalpara meteoritlerinde de az miktarda altıgen elmasa rastlandığı belirtildi. Ancak bazı bilim insanları Canyon Diablo meteoritlerindeki lonsdaleite varlığının kesin olmadığını savundu. Bu araştırmacılar, elde edilen kanıtların aslında düzensiz şekilde istiflenmiş kusurlu kübik elmasla açıklanabileceğini öne sürdü. Buna rağmen son yıllarda yapılan birçok çalışma, meteoritlerde ve laboratuvar örneklerinde lonsdaleite varlığını tespit etti. 2025 yılında yapılan bir araştırmada da laboratuvarda küçük miktarlarda altıgen elmas üretildiği bildirildi.