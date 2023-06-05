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Spor
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Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

2023-06-05 18:34:06
Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, ezeli rakibini de 3-0 mağlup ederek bunu taçlandırdı. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, sürpriz transfer harekatının detayları da ortaya çıktı.

#1
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.

#2
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri de mağlup ederek çifte mutluluk yaşadı.

#3
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Kanarya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyordu.

#4
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi'nin golleriyle yine aynı tarife uygulanırken, bu seriye de son verildi.

#5
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Cimbom, transfer harekatına şimdiden başladı.

#6
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Şampiyonlar Ligi'nde ön elemelerde sahne alacak Aslan, Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak istiyor.

#7
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Bilindiği gibi geçen sezon Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi yıldız isimler alınmıştı.

#8
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Devre arasında da kadro, Nicolo Zaniolo gibi bir futbolcuyla güçlendirilmişti.

#9
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Bu isimler takımın omurgası ve ilk 11'in vazgeçilmezleri olurken, kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

#10
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Yeni sezonda da harekatını sürdürecek G.Saray'da, teknik direktör Okan Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor.

#11
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Başkan Dursun Özbek'ten tam yetki alan Erden Timur ise çalışmalarına hız verdi.

#12
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

G.Saray'da özellikle bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa devlerinin radarına giren birçok isim bulunuyor.

#13
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Cimbom'da Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu'na teklifler geldiği biliniyor.

#14
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Yönetim cazip bir teklif gelmesi halinde bu yıldızların ayrılmasına izin verecek.

#15
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Derbi sonrası konuşan başkan Dursun Özbek, Icardi'yi transfer etmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

#16
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Dursun Özbek, "Biz Galatasaray'ın taraftarını mutlu edecek, kurucumuz Ali Sami Yen'in söylediği gibi Avrupa'da yabancı takımları yenmek için takım kuruyoruz. Geçen senenin başında da böyle ifade ettik, sonucu gördünüz.

#17
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Galatasaray her sene orada olması gereken bir kulüp. Transfer politikamızı ona göre belirledik. Gayemiz Galatasaray taraftarını mutlu etmek.

#18
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Icardi sevgisini kutlamalarda gördünüz. Herkesin çok sevdiği, son derece beyefendi, Galatasaray'ı seven ve büyük bir golcü. Biz de Galatasaray'da kalması için çalışmalarımızı yapıyoruz.

#19
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Bütün gücümüzle bunun peşindeyiz. İnşallah iyi bir sonuca ulaşırız." ifadelerini kullandı.

#20
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

A Spor'a göre; Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrılacağı açıklanan Karim Benzema, sürpriz bir şekilde listeye girdi.

#21
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

2009'dan beri eflatun-beyazlılarda forma giyen Fransız golcü, yeni bir maceraya atılacak.

#22
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

35 yaşındaki santrfor bu sezon Madrid ekibinde 43 maça çıkarken 31 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

#23
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacak Karim Benzema'nın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

#24
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Karim Benzema, 19 Aralık 1987 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

#25
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

Futbola Lyon altyapısında başlayan Benzema, 2005'te A takıma yükseldi ve burada 4 yıl forma giydi.

#26
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

2009 yazında Real Madrid'e 35 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

#27
Foto - Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası

14 yıldır burada kariyerini sürdüren 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

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