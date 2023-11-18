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Yaşam
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Herkes bu şelaleye hayran!

2023-11-18 20:12:27
Herkes bu şelaleye hayran!

Kahramanmaraş’ta yaklaşık yüz metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.

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Foto - Herkes bu şelaleye hayran!

Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesindeki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

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Foto - Herkes bu şelaleye hayran!

Kocabor şelalesinin güzellikleriyle ortaya eşsiz görüntüler çıkardığını söyleyen Büşra Tecirli, "Hacıkodal Mahallesi Cödden ve Hancer kanyonlarının tam ortasında gizlenmiş doğa harikası bir yerdir.

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Foto - Herkes bu şelaleye hayran!

Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası doğaseverlere ve fotoğrafçılara muhteşem güzellikler sunuyor" dedi.

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