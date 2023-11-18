2023-11-18 20:12:27 Herkes bu şelaleye hayran!
Kahramanmaraş’ta yaklaşık yüz metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.
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Kahramanmaraş’ta yaklaşık yüz metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.
Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesindeki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Kocabor şelalesinin güzellikleriyle ortaya eşsiz görüntüler çıkardığını söyleyen Büşra Tecirli, "Hacıkodal Mahallesi Cödden ve Hancer kanyonlarının tam ortasında gizlenmiş doğa harikası bir yerdir.
Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası doğaseverlere ve fotoğrafçılara muhteşem güzellikler sunuyor" dedi.
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