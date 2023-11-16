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Yaşam
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Herkes bu parka hayran!

2023-11-16 12:19:29
Herkes bu parka hayran!

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Tabiat Parkı tüm güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor.

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Foto - Herkes bu parka hayran!

Güneyinde karaçam ormanları, batısında ise geniş çayırların yer aldığı Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde eşsiz doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Ankara’da “sakin şehir” ünvanlı Güdül ilçesi, Sorgun Tabiat Parkı'na ev sahipliği yapıyor. Parkın merkezinde yer alan Sorgun Göleti'nin güneyindeki karaçam ormanları ile batısındaki geniş çayırlar, ziyaretçileri hayran bırakıyor. Yılın her mevsimi farklı güzellikler barındıran tabiat parkı ve çevresi, sonbahar mevsiminde renk cümbüşü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden gelen kampçıları da ağırlayan doğa harikası, Ankara’nın merkezine sadece 105 kilometre mesafede yer alıyor. Sorgun Tabiat Parkı, piknik, çadırlı veya karavanlı kamp, bungalov tipi yapılarda konaklama, seyir, yürüyüş ve koşu imkanı da sunuyor. Ankara’da çekim merkezi haline gelen Sorgun Göleti, yılın her dönemi çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

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