2023-06-07 15:12:29 Herkes bu olayı konuşuyor! ABD’de Güneş'in rengi değişti!
ABD'de güneş, Kanada'daki orman yangınlarının dumanı nedeniyle kırmızıya döndü.
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ABD'de güneş, Kanada'daki orman yangınlarının dumanı nedeniyle kırmızıya döndü.
ABD, Kanada'daki orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı. Güneş, atmosferdeki yangın dumanları nedeniyle kırmızı renge döndü.
ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kaldı.
ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.
AirNow’ın derecelendirmesine göre 0-50 arası hava kalitesi yeşil, 50-100 arası sarı, 100-150 arası turuncu, 150 ve üzeri ise sağlık için tehlikeli anlamında kırmızı ve mor renklerle sembolize ediliyor.
Gün boyu puslu havaya sebep olan New York ve New Jersey bölgelerindeki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
Kanada genelinde şu an 413 orman yangının aktif olarak devam ettiği, buna bağlı olarak 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.
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