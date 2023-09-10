2023-09-10 12:29:39 Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak
Milyonlarca kişi çamaşır makinesinde bu hatayı yaparak ömrünü kısaltıyor! Meğer doğru bildiğimiz şey yanlışmış! Makineyi kullanılamaz hale getiriyor! İşte çamaşır makinesinde yapılan o hatalar... Çamaşır makinesinin düzenli bakımı ve temizliği, hem makinenin ömrünü uzatmak hem de eşyalarınızı korumak için son derece önemlidir. Ancak çamaşır makinesinin içine koyduğunuz eşyalar da bu konuda büyük bir rol oynar. İşte çamaşır makinesine zarar verebilecek eşyalardan kaçınmanız gerekenler...