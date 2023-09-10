Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ KISALTAN HATALAR 1. Ayakkabılar: Çamaşır makinesinde ayakkabı yıkamak, hem makineye hem de ayakkabılara zarar verebilir. Ayakkabılardaki kir ve çamur, makinenin içinde birikebilir ve makineyi tıkayabilir. Ayrıca ayakkabıların dönme işlemi sırasında tamburu çizebileceğini unutmayın. 2. Para ve Takılar: Çamaşır makinesine para, takı veya diğer sert metalleri koymak, hem makineye hem de eşyalara zarar verebilir. Bu nesneler tamburda sıkışabilir ve hasara neden olabilir.