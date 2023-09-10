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Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

2023-09-10 12:29:39
Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

Milyonlarca kişi çamaşır makinesinde bu hatayı yaparak ömrünü kısaltıyor! Meğer doğru bildiğimiz şey yanlışmış! Makineyi kullanılamaz hale getiriyor! İşte çamaşır makinesinde yapılan o hatalar... Çamaşır makinesinin düzenli bakımı ve temizliği, hem makinenin ömrünü uzatmak hem de eşyalarınızı korumak için son derece önemlidir. Ancak çamaşır makinesinin içine koyduğunuz eşyalar da bu konuda büyük bir rol oynar. İşte çamaşır makinesine zarar verebilecek eşyalardan kaçınmanız gerekenler...

#1
Foto - Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÖMRÜNÜ KISALTAN HATALAR 1. Ayakkabılar: Çamaşır makinesinde ayakkabı yıkamak, hem makineye hem de ayakkabılara zarar verebilir. Ayakkabılardaki kir ve çamur, makinenin içinde birikebilir ve makineyi tıkayabilir. Ayrıca ayakkabıların dönme işlemi sırasında tamburu çizebileceğini unutmayın. 2. Para ve Takılar: Çamaşır makinesine para, takı veya diğer sert metalleri koymak, hem makineye hem de eşyalara zarar verebilir. Bu nesneler tamburda sıkışabilir ve hasara neden olabilir. 

#2
Foto - Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

3. Kauçuk Paspaslar: Kauçuk paspaslar, çamaşır makinesinin içinde parçalanabilir ve döngü sırasında makinenin içindeki parçalara zarar verebilir. Bu, lastik parçalarının oluşmasına ve makineye zarar verilmesine yol açabilir. 4. Büyük ve Ağır Eşyalar: Büyük ve ağır eşyalar, çamaşır makinesinin denge sistemine zarar verebilir. Bu eşyalar makinenin sarsılmasına neden olabilir ve uzun vadede hasara yol açabilir. 5. Hassas Giysiler: Çok hassas veya elde yıkanması gereken giysileri çamaşır makinesine koymak, giysilerin zarar görmesine neden olabilir. Bu tür giysiler için uygun yıkama seçeneklerini tercih etmek daha iyidir. 

#3
Foto - Herkes bu hatayı yapıyor! Meğer çamaşır makinesini bozuyormuş! Okumayan, başını duvarlara vuracak

6. Kimyasal Maddeler: Çamaşır makinesine kimyasal maddeler veya sıvı deterjanlar koymak, makineye zarar verebilir ve içindeki mekanizmaların bozulmasına yol açabilir. Çamaşır makinesinin doğru kullanımı ve uygun eşyaların seçimi, hem makineyi korur hem de giysilerinizi daha uzun süre korur. Unutmayın ki düzenli bakım ve temizlik de çamaşır makinesinin ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.

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