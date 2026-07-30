Dev proje için 'bize verin biz yapalım' diyorlardı: Güney Kore Türkiye'nin iki silahı için işaret fişeğini yaptı

Boo, iki ülke arasında ticari ilişkilerin devamlı şekilde arttığına dikkati çekerek, ticaret hacminin 2023'te ilk kez 10 milyar doları aştığını ve 2025'e kadar 3 yıl üst üste 10 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Güney Kore ile Türkiye arasında 2013'te Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girdiğini hatırlatan Boo, "Lee, 2025'te Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti vesilesiyle elde edilen tarihi kazanımları temel alıp işbirliğinin eksenini biyoteknoloji, altyapı ve nükleer enerji gibi geleceğe dönük sektörlere doğru genişletmeyi planlamaktadır. 11 yıl aradan sonra yeniden toplanan Karma Ekonomik Komisyon da iki ülke arasındaki sağlam ekonomik işbirliği ilişkisini destekleyecek bir odak noktası olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Boo, iki ülke arasında ticaret yapan iş insanlarının karşılaştığı sorunlara ilişkin, büyükelçiliğin internet sitesi üzerinden iki ülkede yerleşik şirketler için danışma kanalı işlettiğini ve gerekli prosedürler konusunda bilgi sağladığını anlattı.