Özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 ayda 473 milyon lira ceza kesildi
Vatandaşın sağlığını ticarete dökmeye çalışan, usulsüzlüklerle haksız kazanç hedefleyen özel sağlık kuruluşlarına devletin şefkatli ama kararlı eli uzandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla 7/24 esasına göre sahaya indi. "Çift kör" yöntemiyle habersizce yapılan 12 binden fazla denetim sonucunda, vatandaşın mağduriyetine yol açan ve standart dışı hizmet veren kurumlara 473 milyon lira ceza yağdırılırken, usulsüzlüklere karşı kapatma ve adli süreçler başlatıldı.