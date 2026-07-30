Özel sağlık kuruluşları mercek altında: 6 ayda 473 milyon lira ceza kesildi

"Bu konuda herhangi bir özel, kamu, üniversite ayrımı olmaksızın, haksız kazanç varsa veya uygulanan sağlık hizmetinde bizim literatürün dışına çıkan, verilmesi gereken sağlık hizmetinde medikolegal bir problem varsa, malpraktis varsa bunun peşine düşmüş durumdayız. 4 bin denetim sadece bunun için yapılmış durumda. İdari para cezalarının yanı sıra gerekli görülen durumlarda kapatma kararları uygulanıyor, ayrıca savcılıklarla birlikte adli süreçler takip ediliyor. Vatandaşların bize ilettiği her geri bildirimi titizlikle değerlendiriyoruz."