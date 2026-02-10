Her yıl sayıları artıyor: Yabancıların en çok yaşadığı iller belli oldu!
TÜİK, Türkiye'de yabancıların en çok yaşadığı yerleri açıkladı. İşte Türkiye'de en çok yabancının yaşadığı 10 il...
OPLAM YABANCI NÜFUSU 1 MİLYON 519 BİN'E ULAŞTI TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.
İŞTE TÜRKİYE'DE YABANCI NÜFUSUN EN KALABALIK 10 il...
SAKARYA/ 24.194
ESKİŞEHİR/ 24.257
MUĞLA/ 25.653
KONYA/ 28.435
İZMİR/ 42.962
MERSİN/ 43.315
BURSA/ 54.705
ANKARA/ 128.633
ANTALYA/ 132.302
İSTANBUL/ 607.276/ derleyen: haber7
