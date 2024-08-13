Her yaz sular altında kalıyordu! O mezarlık artık taşınıyor

Çocuk yaşlarından bu yana mezar defin işleriyle uğraştığını söyleyen Çamlıca Mahallesi sakini Remzi Çavuşoğlu, “Baraj yapımından sonra mezarlıklarımızı su basıyordu, bununla birlikte mezarlarımızı taşımak zorunda kaldık. DSİ bu taşıma işi için ihaleye çıktı ve sonuçlandı ve ben kendim defnettim. Mezarları ikinci kez insanlarımızı buraya dua edecek bir noktaya taşıdık. Ben aynı insanı iki kere defnettim. Oğlum burada yatıyor, dedem burada yatıyor, komşularım, halalarım, dayım burada yatıyor evet onları taşımak o halde görmek üzücü oluyor. Onları buraya ilk gömen de benim şimdi mezarlarını taşıyan da benim” dedi.