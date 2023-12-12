Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

İnternetin karanlık yüzü olan Darknet’teki suç dosyaları her geçen gün daha da kabarıyor. Tahminlere göre bu evrende dönen yasa dışı satış faaliyetlerin günlük işlem hacmi 7 milyar dolar civarında. Bu evreni oluşturan web sitelerine de Dark Web adı veriliyor. Para trafiğinin takip edilememesi için genelde satışlar dijital paralar üzerinden yapılıyor. Pazarın yıllık büyüme oranı ise yüzde 20-30 arası. Genel olarak satılan ürünlerin fiyatları da bu yıl ortalama yüzde 50 daha da artmış. Örneğin geçen yıl kişisel verilerin satışı 20 dolardan başlarken bu yıl 50 dolarlara kadar çıkmış. Bir adet sahte pasaportun fiyatı geçen yıl 500-1000 dolar arasındayken bu yılki fiyatlar bin ile 2 bin dolar skalasına uzanmış.