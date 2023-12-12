2023-12-12 11:57:44 Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah
Darknet, her gün binlerce insanın hayatını olumsuz etkileyen ve günlük işlem hacmi 7 milyar doları bulan yasa dışı işlemlere ev sahipliği yapıyor. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, özellikle yılbaşı gibi özel dönemlerde Darknet'teki işlem hacimlerinin arttığını ve gençlerin bu tehlikeli ağa karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Posta gazetesi yazarı Murat Gülderen, kiralık katillerden uyuşturucu satıcılarına, çocuk istismarı içeriklerinden yasa dışı silah ticaretine kadar her türlü illegal faaliyetin merkezi olarak tanımlanan Darknet’le ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı. Gülderen, “7 milyar dolarlık Darknet suç pazarı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: