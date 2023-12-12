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Medya
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Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

2023-12-12 11:57:44
Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

Darknet, her gün binlerce insanın hayatını olumsuz etkileyen ve günlük işlem hacmi 7 milyar doları bulan yasa dışı işlemlere ev sahipliği yapıyor. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, özellikle yılbaşı gibi özel dönemlerde Darknet'teki işlem hacimlerinin arttığını ve gençlerin bu tehlikeli ağa karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Posta gazetesi yazarı Murat Gülderen, kiralık katillerden uyuşturucu satıcılarına, çocuk istismarı içeriklerinden yasa dışı silah ticaretine kadar her türlü illegal faaliyetin merkezi olarak tanımlanan Darknet’le ilgili merak edilenleri köşesine taşıdı. Gülderen, “7 milyar dolarlık Darknet suç pazarı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

“Özel ağlarla girilebilen ve her türlü illegal işlemin döndüğü internetin karanlık şebekesi Darknet’te her gün binlerce kişinin yaşamı karartılmaya devam ediyor. Kişisel veriler havalarda uçuşuyor. Günlük işlem hacminin 7 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

#2
Foto - Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

İnternetin karanlık yüzü olan Darknet’teki suç dosyaları her geçen gün daha da kabarıyor. Tahminlere göre bu evrende dönen yasa dışı satış faaliyetlerin günlük işlem hacmi 7 milyar dolar civarında. Bu evreni oluşturan web sitelerine de Dark Web adı veriliyor. Para trafiğinin takip edilememesi için genelde satışlar dijital paralar üzerinden yapılıyor. Pazarın yıllık büyüme oranı ise yüzde 20-30 arası. Genel olarak satılan ürünlerin fiyatları da bu yıl ortalama yüzde 50 daha da artmış. Örneğin geçen yıl kişisel verilerin satışı 20 dolardan başlarken bu yıl 50 dolarlara kadar çıkmış. Bir adet sahte pasaportun fiyatı geçen yıl 500-1000 dolar arasındayken bu yılki fiyatlar bin ile 2 bin dolar skalasına uzanmış.

#3
Foto - Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

YILBAŞI DÖNEMİ ÇOK KRİTİK Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, yılbaşı gibi özel dönemlerde Darknet’teki işlem hacimlerinin iyice tavan yaptığını belirterek, “Bu dönemlerde online alışverişler daha hızlı ve daha dikkatsizce yapılabiliyor. Güvenlik tavsiyelerine pek uyulmuyor. Bugün ülkemizde bilgileri çalınan bir kredi kartı, ülkemiz sınırları içinde değil de Orta Amerika gibi uzak ülkelerdeki suç çetelerine satılıyor ki izi sürülemesin” dedi. (…)

#4
Foto - Her türlü pislik kol geziyor! Şimdi de bu bela çıktı! Eyvah ki ne eyvah

HER TÜRLÜ PİSLİK KOL GEZİYOR Darknet’te yasadışı tüm oluşumların yer aldığına vurgu yapan Altun, “Bu arenada kiralık katiller, uyuşturucu satıcıları, çocukların istismarı ile ilgili videolar satanlar, terör örgütlerine eleman kazandırmak isteyen çeteler, yasa dışı silah tüccarları, sahte evrak düzenleyiciler gibi aklınıza gelen her türlü pis ve yasadışı işler dönüyor. Ayrıca buralarda suç veya iftiralar da çok sık olur. Adliyelik olabilirsiniz. Kendinizi aklayana kadar maddi ve manevi yıkımlar yaşamanız söz konusudur. Sağlıklı insanların bu alana girmesi akıl ile izah edilecek bir şey değil” diye konuştu. (…)”

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