Her şey üst üste geldi! Kayısı üreticisi kara kara düşünüyor

Malatya Ziraat Odaları Koordinatörü Yunus Kılınç, bu yıl yağış oranının çok iyi olduğunu ancak bunun da bazı dezavantajı olduğunu söyledi. Kayısı da çiçeklenme döneminde yağışların çok olması ile tozlaşma olmadığını ve aynı zamanda monilya hastalığının da baş gösterdiğini ifade eden Kılınç, “Bunların yanı sıra don ve dolu afetleri ile birlikte üründe ciddi kayıplar yaşandı. Yüzde 50 rekoltemiz olacağını öngörüyoruz. Ürün bu yıl çok az diyebiliriz. Doludan dolayı da lekeli ürünler çok. 60 bin ton kuru kayısı olacak diye tahmin ediyoruz bu yıl” dedi.