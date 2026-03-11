“Her şey sizin sayenizde” deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

Ailenin daha ağır üyesi olan TRG-300 KAPLAN, 300 mm çapı ve 120 kilometreye kadar ulaşan menziliyle stratejik derinlikteki yüksek öncelikli hedeflere karşı caydırıcı bir güç unsuru olarak öne çıkıyor. İki farklı konfigürasyonda sunulan KAPLAN füzesi, hedeften sapma payının 10 metrenin altında olmasıyla noktasal vuruş kabiliyetini kanıtlarken, hem yüksek patlayıcı hem de çelik bilyeli harp başlığı seçenekleriyle geniş alanlarda yüksek tahrip gücü oluşturuyor. Bangladeş ve Azerbaycan gibi ülkelerin envanterine de giren bu milli sistemler, operasyonel kabiliyetlerini başarıyla tescilleyerek Türkiye'nin savunma ihracatındaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.