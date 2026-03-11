  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaka gibi açıklama: Türkiye bizden izin almadan savaş uçaklarını bölgeye yolladı, itirazımızı yaptık Parça alışverişi yaptıkları kanıtlandı Birbirlerini besleyip büyütüyorlar “Her şey sizin sayenizde” deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor Türkiye’nin en uzun yaşayan insanları hangi şehirde? Listenin ilk sırasına çok şaşıracaksınız İran’dan, İsrail’in feleğini şaşırtan tarihi operasyon geldi! İşte ölenlerin sayısı Saatte tam 24 bin kilometre hızı var! 36 tonluk kıta avcısı canavar füze dehşet saçtı Güvenlik şemsiyesi açıldı! Türkiye gizlice yerli S-400'ü aktif etti Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede hiç beklenmeyen sürpriz bir marka var Çok aradılar, ama daha iyi yapanını bulamadılar! Müslüman ülke, savaş gemilerine Türk sistemlerini entegre edecek İran 'biz atmadık' diyordu! Türkiye Hatay ve Antep'te düşürülen füzelerin konumunu buldu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
"Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Her şey sizin sayenizde” deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

Savunma sanayilerine yaptığı katkı nedeniyle her fırsatta Türkiye'ye teşekkür eden ülke, Türk silahlarını sahaya sürme kararı aldı.

#1
Foto - "Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

Bangladeş, Türkiye'den dört kafile halinde satın aldığı hava savunma sistemleriyle ülkenin ulusal anma gününde gövde gösterisi yapacak. Bangladeş İçişleri Bakanlığı, yaklaşan 25 Mart Soykırım Anma Günü, 26 Mart Ulusal Gün ve Ramazan Bayramı öncesinde asayiş gündemiyle kritik toplantılar gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed, etkinlikler süresince en üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

#2
Foto - "Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

26 Mart’taki Ulusal Gün kutlamalarında ise Bangladeş ordusunun savunma gücü gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Defense Technology of Bangladesh tarafından paylaşılan bilgilere göre, törenlerde Türkiye’den tedarik edilen ROKETSAN üretimi TRG-230 ve TRG-300 KAPLAN füze sistemleri sergilenecek. Kamaz taşıyıcı araçlar üzerine entegre edilen bu sistemler, Bangladeş ordusunun son yıllarda artan topçu kapasitesinin en önemli simgeleri olarak dikkat çekiyor.

#3
Foto - "Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

ROKETSAN'ın 2021 yılında başlattığı ve dört kafile halinde planlanan teslimat süreci kapsamında, Bangladeş Kara Kuvvetleri envanterindeki TRG-230 ve TRG-300 sistemlerinin sayısı 18 adedi aştı. Ocak 2025’te gerçekleşen yeni teslimatlarla gücünü pekiştiren Bangladeş, Temmuz 2025’te başarıyla sonuçlanan test atışlarıyla bu sistemlerin operasyonel kabiliyetini tescillemişti.

#4
Foto - "Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

Türk savunma sanayiinin devleri arasında yer alan ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG-230 ve TRG-300 KAPLAN füze sistemleri, modern savaş alanında Türk mühendisliğinin ulaştığı üstün ateş gücünü temsil ediyor. 230 mm çapındaki TRG-230 füzesi, 20 kilometreden 70 kilometreye kadar uzanan etkili menziliyle her türlü hava ve arazi koşulunda hedefleri tam isabetle imha etme kapasitesine sahip.

#5
Foto - "Her şey sizin sayenizde" deyip kararlarını duyurdular! Müslüman ülke, Türk silahlarını sahaya sürüyor

Ailenin daha ağır üyesi olan TRG-300 KAPLAN, 300 mm çapı ve 120 kilometreye kadar ulaşan menziliyle stratejik derinlikteki yüksek öncelikli hedeflere karşı caydırıcı bir güç unsuru olarak öne çıkıyor. İki farklı konfigürasyonda sunulan KAPLAN füzesi, hedeften sapma payının 10 metrenin altında olmasıyla noktasal vuruş kabiliyetini kanıtlarken, hem yüksek patlayıcı hem de çelik bilyeli harp başlığı seçenekleriyle geniş alanlarda yüksek tahrip gücü oluşturuyor. Bangladeş ve Azerbaycan gibi ülkelerin envanterine de giren bu milli sistemler, operasyonel kabiliyetlerini başarıyla tescilleyerek Türkiye'nin savunma ihracatındaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Yerel

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzl..
Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
'Laikçiler ve Kürtçüler!'
Aktüel

'Laikçiler ve Kürtçüler!'

Abdurrahman Dilipak, Haber Vakti'ndeki yazısında Netanyahu ve Trump cephesinin Mescid-i Aksa üzerinden "Meşiah"ın zuhuruna hazırlandığını, A..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı

Saraçhane'ye dolar dolu çanta taşıyan tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ifade ..
Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ
Gündem

Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, Mart 2026 itibarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23