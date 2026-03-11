  • İSTANBUL
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem
Giriş Tarihi:

Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem

AFAD verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

1
#1
Foto - Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

#2
Foto - Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

#3
Foto - Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem

