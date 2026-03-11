Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem
AFAD verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.59'da Ankara'nın Haymana ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23