Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Teknik servis işiyle uğraşan arkadaşlarımı kesinlikle uyarıyorum dikkatli olsunlar. Yanımda dükkânda arkadaşlar vardı. Onlarda haliyle hiç beklenmedik bir an yaşanınca korktular ve kapıya doğru koştular. Bir an bende çıksam mı çıkmasam mı diye tereddüt yaşadım ama daha sonra ne olur ne olmaz diyerek dışarıya kaçtım” dedi.