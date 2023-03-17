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Yaşam
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Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

2023-03-17 10:06:13
Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Erzurum'da bir telefon teknik servisinde cep telefonu adeta bomba gibi patladı.

#1
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir telefon teknik servisinde bomba gibi patlayan telefon, tamirciyi ve arkadaşlarını şoka soktu. Tamircinin telefonu tamir ettiği sırada patlayan telefon sonrası ise tamirci ve arkadaşlarının dükkândan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Uzundere İlçesinde telefon teknik servisi işletmesi olan Volkan Er isimli vatandaşın dükkânında telefon tamiri yaptığı sırada tamir ettiği telefon patladı. Patlamanın etkisiyle şoka giren Er, ilk olarak dükkân içerisinde bulunan masanın altına saklandı.

#3
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Daha sonra ise koşarak dükkânın dışarısına kaçtı. Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada içeride çay içerek bekleyen diğer 3 vatandaş ise telefonun patlamasıyla beraber ellerindeki çaylarla kendilerini dükkânın dışarısına attı. Öte yandan Volkan Er'in telefon tamiri yaptığı sırada patlayan telefon ve arkadaşlarıyla beraber işletmenin dışarısına kaçtıkları anlar dükkân içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

#4
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

20 yıllık iş hayatında il defa böyle durum yaşadığını belirten Teknik Servis Dükkân Sahibi Volkan Er, “Dükkâna bir müşterim geldi batarya değişim işlemi nedeniyle. Bu arada ben telefona ısıl işlem yaparken nasıl oldu bende anlamadım telefon bir anda alev almaya başladı. 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir durumla karşılaştım.

#5
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

O sırada bende ne yapacağımı şaşırdım ve ister istemez korktum. Hemen dışarıya kaçtık dışarıdan da dükkanın içerisini izledim alevalıp yanmaya devam ediyor mu diye izledim.

#6
Foto - Her şey bir anda oldu! Çalışırken hayatının şokunu yaşadı

Teknik servis işiyle uğraşan arkadaşlarımı kesinlikle uyarıyorum dikkatli olsunlar. Yanımda dükkânda arkadaşlar vardı. Onlarda haliyle hiç beklenmedik bir an yaşanınca korktular ve kapıya doğru koştular. Bir an bende çıksam mı çıkmasam mı diye tereddüt yaşadım ama daha sonra ne olur ne olmaz diyerek dışarıya kaçtım” dedi.

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