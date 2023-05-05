Her satırı dört dörtlük! Fatih Erbakan 12’den vurdu

"CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Diyarbakır'da yaptığı açıklamasında, 'HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tam olarak kabul ettik ve ittifak protokolümüze de yazdık' diyor" ifadesini kullanan Erbakan, şöyle konuştu: "HDP'nin tutum belgesinde, 'Daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçilmesi gerekir'. Ne demek bunun manası? Özerklik demek, Selahattin Demirtaş'ın söylediği eyalet sistemi demek, Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. Bunun olması Kürt kardeşimizin de Türklerin de felaketidir. Kürt kardeşimizin faydasına bir olay değil. Erbakan hocamız bunu 50 sene anlattı. Bu büyük İsrail planının uygulanmasıdır. 'Türkiye'den, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan Kürt bölgelerini kopartalım, Kürtlerin refahı, huzur ve barışı, hürriyeti, selameti için değil, o kopardığımız bölgeleri büyük İsrail'e yem yapalım', asıl maksat bu. 7'li masa, 'eyalet sistemini, özerkliği, yerinden yönetimi biz kabul ettik' diyor.”