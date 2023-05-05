Her satırı dört dörtlük! Fatih Erbakan 12’den vurdu

Bu güçlerin iktidara gelmesine vesile olmanın, Türkiye'nin bölünmesine yol açmak ve asıl olarak büyük İsrail planına destek olmak manasına geldiğini vurgulayan Erbakan, “Allah muhafaza buyursun. Bu 7'li masayı destekleyenler kim? PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin, FETÖ'nün yöneticileri, LGBT lobileri, dış güçler. Öyleyse 'Bunlar bu 7'li masayı destekliyorsa bizim bunun karşısında olmamız gerekir' dedik ve Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık. Siz bu ülkenin tarihinde CHP zihniyetinin iktidar olup da ekonomiyi düzelttiğini hiç gördünüz mü? CHP zihniyetinin iktidar olduğu zamanda ya kıtlık ya devalüasyon ya ekonomik kriz olur, başka bir şey olur mu? Ekonomiden dem vuruyorlar, vatandaşın hassas karnına dokunuyorlar, kendilerince ama deva bunlarda değil ki. Şimdi nasıl çözeceksin dendiğinde 'İngiltere'den 300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyor. Ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha üstüne borç getireceğim' diyorsun. Bu borcun faizi, geri ödemesi gene bu milletin sırtına yüklenecek" diye konuştu.