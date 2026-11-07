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Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

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Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, halkın can güvenliğini tehlikeye atan başıboş sokak köpeklerinin toplatıldığını ancak sokaklarda tekil örneklerin görünmesi durumunda 112'nin aranması gerektiğini söyledi.

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#1
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Dün TV100 ekranlarına katılan Bakan Çiftçi, sokakta başıboş köpek görmeleri halinde vatandaşların 112'yi aramalarını istedi ve şöyle konuştu: "Sokak hayvanlarıyla ilgili sürecimiz 21 Ekim tarihi itibarıyla tamamladık. Yani tamamladık dediğim şu: Geçen sene 2025 yılında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili bir süreç başlatıldı.

#2
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Yani sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, barınaklara alınması, orada tedavilerinin, kısırlaştırmalarının yapılması ve barınaklarda, doğal yaşam alanlarında muhafaza edilmesi ve isteyenlere de sahiplendirilmesiyle ilgili bir süreç başladı 15 Mart 2025’te. O zaman valiliklerden şöyle bir çalışma istedi İçişleri Bakanlığımız: “İlinizde ne kadar sahipsiz sokak hayvanı var?

#3
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Bunların sayılarını bildirin” diye. Ben de o zaman Erzurum Valisiydim. Biz de bir sayı bildirdik. Fakat daha sonradan çalışmalar başlayınca gördük ki o bildirdiğimiz sayılar tahmini sayılardı.

#4
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Güncelleme yaptık, iki üç defa sayılarımızı güncelledik. Yani o güncellediğimiz, ilk başta bildirdiğimiz sayılara göre biz 21 Ekim 2026 tarihinde hedefe ulaştık ve tüm ortalıkta dolaşan sahipsiz sokak hayvanlarını barınaklara yerleştirdik.

#5
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Bunun manası şu değil: Yani şu anda sokakta, caddede, meydanda, ormanda, sağda solda hiç sahipsiz sokak hayvanı kalmadı demek değil. Yani şimdi hayvan bir yandan çoğalmaya devam ediyor, bir yandan sahipliyken sahipsiz duruma düşen hayvanlar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan da bir istirhamım var, sizlerin kanalıyla iletmek istiyorum; eğer sahipsiz sokak hayvanı görürlerse 112’yi lütfen arasınlar. Şimdi biz o işi de şansa bırakmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela yine bizim mülkiye müfettişlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın müfettişleriyle beraber 81 ili taradılar. Tek sebebi şuydu: Bütün barınakları, doğal yaşam alanlarını denetlediler, teftiş ettiler, gözden geçirdiler. Acaba hayvanlar usulüne uygun toplanıyor mu? Tedavileri yapılıyor mu? Kısırlaştırmaları yapılıyor mu? Sahiplendirmeleri yapılıyor mu? Hayvanlar uygun ortamda besleniyor mu? Bunların hepsini gözden geçirdiler. Bir rapor hazırladılar. Tarım ve Orman Bakanımızla bir araya geldik, bize bir sunum da yaptılar. Yani sahadaki uygulamayı da denetliyoruz.

#6
Foto - Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Mama makinesi de veriyoruz mesela Tarım ve Orman Bakanlığımız teşvik olarak. Günde 30 ton o yurtlardan, askeri kurumlardan toplanan atık gıdalar da hayvanlara, mesela şu anda ekranda görünüyor, mamaya dönüşüyor. Yani hem Sıfır Atık Projesi’ne de bir destek bu."

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