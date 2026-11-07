Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın

Bunun manası şu değil: Yani şu anda sokakta, caddede, meydanda, ormanda, sağda solda hiç sahipsiz sokak hayvanı kalmadı demek değil. Yani şimdi hayvan bir yandan çoğalmaya devam ediyor, bir yandan sahipliyken sahipsiz duruma düşen hayvanlar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan da bir istirhamım var, sizlerin kanalıyla iletmek istiyorum; eğer sahipsiz sokak hayvanı görürlerse 112’yi lütfen arasınlar. Şimdi biz o işi de şansa bırakmıyoruz. Geçtiğimiz günlerde mesela yine bizim mülkiye müfettişlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın müfettişleriyle beraber 81 ili taradılar. Tek sebebi şuydu: Bütün barınakları, doğal yaşam alanlarını denetlediler, teftiş ettiler, gözden geçirdiler. Acaba hayvanlar usulüne uygun toplanıyor mu? Tedavileri yapılıyor mu? Kısırlaştırmaları yapılıyor mu? Sahiplendirmeleri yapılıyor mu? Hayvanlar uygun ortamda besleniyor mu? Bunların hepsini gözden geçirdiler. Bir rapor hazırladılar. Tarım ve Orman Bakanımızla bir araya geldik, bize bir sunum da yaptılar. Yani sahadaki uygulamayı da denetliyoruz.