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Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: “Evladım” dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi olan eski koruması Beşir Ömer Demir'in avukatı Mirkan Günay Topcu, kamuoyunu sallayacak zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Sarıgül'ün mağdur için kullandığı "Evladımızdır" nitelendirmesini sert bir dille reddeden Avukat Topcu, yaşanan durumun bir baba-evlat bağı değil, siyasi güce dayalı bir istismar ve bağımlılık ilişkisi olduğunu vurguladı.

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Müvekkilinin ve ailesinin mahrem verilerinin sızdırılması ve sosyal medyada teşhir edilmesi nedeniyle açık bir toplumsal linçle karşı karşıya kaldığını belirten savunma makamı, soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurdu.

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Mustafa Sarıgül'ün cinsel saldırısına maruz kaldığı öne sürülen koruması Beşir Ömer Demir, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Sarıgül'ün "Evladımızdır" sözlerine tepki gösteren avukat Mirkan Günay Topcu, müvekkilinin uzun süre Sarıgül'ün istismarına uğradığını söyledi.

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

Topcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Beşir Ömer Demir hakkında son haftalarda basında ve sosyal medyada yapılan yayınlar nedeniyle, müvekkilimizin kişilik haklarını ve insan onurunu korumak amacıyla kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Müvekkilimiz, uzun yıllar yakın korumalığını yaptığı Mustafa Sarıgül tarafından cinsel saldırı ve istismara maruz bırakıldığını yetkili yargı makamlarına beyan etmiştir. Müvekkilimiz bu dosyanın mağdurudur. Kendisinden kat kat güçlü bir siyasi figürün nüfuzu ve baskısı altında, yıllarca korku içinde susmak zorunda bırakılmıştır. Sayın Mustafa Sarıgül'ün müvekkilimiz için kullandığı "evladımızdır" nitelendirmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilimizin yaşadığı bir baba-evlat ilişkisi değil, mağduriyetin kaynağını oluşturan bir güç ve bağımlılık ilişkisidir. Müvekkilimizin beyanlarını cezaevine girme korkusuyla verdiği yönündeki iddia da gerçeğe aykırıdır. Müvekkilimiz hiçbir suça karışmamıştır ve beyanlarını özgür iradesiyle vermiştir. Basına yansıyan ve müvekkilimizi yaşanan olayların bir parçası ya da aracısıymış gibi gösteren üçüncü kişi beyanlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz hiç kimsenin mağduriyetinde rol almamıştır. Bu beyanlara ilişkin tüm açıklamalarımızı yalnızca yargı makamları önünde yapacağız. Müvekkilimiz önce maruz kaldığı istismarla, ardından 2024 yılında rızası dışında kayda alınıp yayılan görüntülerle, bugün ise ağır bir teşhirle bir kez daha mağdur edilmektedir. Gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasındaki ifadeler sızdırılmakta, müvekkilimizin en mahrem hayatı magazin malzemesine dönüştürülmekte ve haberlerin büyük bölümünde, başka kişilere ilişkin gözaltı haberlerinde dahi, müvekkilimizin yüzü ve fotoğrafları kullanılmaktadır. Müvekkilimiz ve ailesi açık bir toplumsal linçle karşı karşıyadır. Cinsel saldırının mağduru kadın da olabilir, erkek de; mağdurun erkek olması, yaşadıklarını alay, teşhir ve magazin konusu yapmanın gerekçesi olamaz. Müvekkilimizin fotoğraflarını veya soruşturma dosyasına ilişkin beyanlarını paylaşarak onu hedef hâline getiren gazeteci, yorumcu ve sosyal medya hesapları dahil tüm kişi ve yayın kuruluşlarını bu paylaşımları derhal kaldırmaya davet ediyor, aksi hâlde doğacak hukuki ve cezai sorumluluğu ihtar ediyoruz. Basın kuruluşlarından, müvekkilimizin yüzünü ve kimliğini gösteren görüntüleri kullanmamalarını, yayımlanmış olanları kaldırmalarını veya tanınmayacak hâle getirmelerini talep ediyoruz. Müvekkilimizin maruz kaldığı cinsel saldırı ve istismara ilişkin şikâyet ve davaya katılma hakları saklıdır. Özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayan ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden tüm kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 134, 136 ve 285. maddeleri kapsamında suç duyurusunda bulunulacak, ihlal içeren yayınlar için erişim engeli başvuruları yapılacak ve maddi ve manevi tazminat dahil tüm hukuki yollara başvurulacaktır. Yaşananların hukuki değerlendirmesi bağımsız yargı mercilerine aittir. Müvekkilimiz yargıya güvenmekte ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Kamuoyundan ve basından, bu dosyada en ağır bedeli ödeyen müvekkilimizin insan onuruna ve özel hayatına saygı göstermesini rica ediyoruz. Müvekkilimiz adına bundan sonraki tüm açıklamalar yalnızca vekili tarafından yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Foto - Cinsel saldırıya maruz kaldığını söylemişti! Sarıgül skandalında kan donduran açıklama: "Evladım" dediği korumasının avukatı rezaleti deşifre etti

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Yorumlar

Hayati

Bir de bunlar ülke yönetmeye talip, insanlar bunlara çoluk çocuğunu nasıl emanet eder? Bu zihniyet neden değişmiyor, hırsızlık, yolsuzluk, taciz hep bunlarda, Allah'ım ülkeyi bu gibilerden korusun
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