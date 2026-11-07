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Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, haziran ayında sözleşmesini iptal ettiklerini duyurduğu Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi hakkında karar değiştirdi. Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilimin ardından gelen açıklamada, 2,7 milyar euroluk demiryolu projesinin ilk etabının yeniden Yapı Merkezi tarafından yürütülmesine onay verildi. Kainerugaba, ilgili kurumlara çalışmaların hızlandırılması talimatını da verdi.

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Foto - Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Uganda'da Türk şirketi Yapı Merkezi'nin üstlendiği milyarlarca euroluk demiryolu projesinde yaklaşık beş ay arayla birbirine zıt iki açıklama yapıldı. Haziran ayında şirketle yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, bu kez projenin Türk şirketi tarafından sürdürülmesini kabul ettiğini açıkladı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, 6 Kasım'daki açıklamasında, babasının talimatları doğrultusunda Malaba-Kampala Standart Hat Açıklıklı Demiryolu (SGR) projesinin ilk aşamasının Yapı Merkezi tarafından yürütülmesine onay verdiğini bildirdi. Kainerugaba, ilgili kamu kurumlarından proje çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Yeni açıklama, haziran ayında Türk şirketine yönelik sert çıkışlarıyla dikkat çeken Kainerugaba'nın önceki tutumundan geri adım atması olarak değerlendirildi.

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Foto - Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada Yapı Merkezi ile imzalanan demiryolu sözleşmesini iptal ettiklerini duyurmuş, projenin tamamlanması için başka bir şirket arayacaklarını söylemişti. General, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısında da bulunmuştu. Ancak o dönemde Uganda'nın ilgili kamu kurumlarından sözleşmenin hukuken feshedildiğine ilişkin kesin bir doğrulama gelmemişti. Bu nedenle haziran ayındaki açıklamanın ardından projenin geleceğine ilişkin belirsizlik devam etmişti.

#3
Foto - Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

İki ülke arasındaki gerilimin merkezinde, Uganda yönetiminin Türkiye'de bulunduğu belirtilen muhalif Fred Lumbuye'nin iadesine yönelik talebi yer alıyordu. Kainerugaba'nın Türkiye'den 1 milyar dolar istediğine ilişkin açıklamaları da tartışmaları artırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk şirketinin demiryolu projesindeki geleceği belirsizliğe sürüklenirken 6 Kasım'da yapılan yeni açıklamayla Yapı Merkezi'nin projedeki rolünün devam edeceği bildirildi.

#4
Foto - Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Yapı Merkezi ile Uganda hükümeti arasında Ekim 2024'te yaklaşık 2,7 milyar euro değerinde demiryolu sözleşmesi imzalanmıştı. Başkent Kampala ile Kenya sınırındaki Malaba kentini birbirine bağlayacak hattın yaklaşık 272 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Kasım 2024'te temeli atılan projenin 48 ay içerisinde tamamlanması hedeflenmişti. Ancak finansman sorunları nedeniyle çalışmalar planlanan takvimin gerisinde kaldı. Haziran 2026'da İslam Kalkınma Bankasının projeye 650,75 milyon euroluk finansman onayı vermesi, projenin ilerlemesi açısından önemli bir gelişme oldu.

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Foto - Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti

Demiryolu hattının tamamlanmasıyla Uganda'nın Kenya üzerinden Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa Limanı'na demiryolu bağlantısı kurması hedefleniyor. Projenin iki ülke arasındaki yük taşımacılığını kolaylaştırması, lojistik maliyetlerini azaltması ve Doğu Afrika'daki ticaret bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye ve Yapı Merkezi kararı, uluslararası diplomaside ve ticarette rüzgârın ne kadar hızlı dönebileceğinin en taze kanıtı oldu. Haziran ayında 2,7 milyar euroluk devasa demiryolu projesinin sözleşmesini iptal ettiğini duyuran "çatlak general", sadece 5 ay sonra çark ederek projeyi yeniden Türk şirketine emanet etti. Bu ani karar değişikliği, devlet yönetiminde istikrardan ziyade adeta kış güneşinin sağı solu belli olmayan havasını hatırlatıyor. Bir Bulutlu, Bir Güneşli: Uganda’nın Demiryolu Diplomasisi Uganda’daki Standart Hatlı Demiryolu (SGR) projesi, Doğu Afrika’nın en stratejik altyapı hamlelerinden biri. Yapı Merkezi’nin haziran ayında projeden uzaklaştırılma kararı, iki ülke arasında soğuk rüzgarlar estirmişti. Ancak aradan geçen kısa sürede sahadaki gerçekler ve Türkiye’nin diplomatik ağırlığı, General Kainerugaba’ya geri adım attırdı. Kainerugaba’nın ilgili kurumlara "çalışmaları hızlandırın" talimatı vermesi, projenin Türk mühendisliği ve disiplini olmadan ilerleyemeyeceğini anladığının açık bir göstergesi. Siyasi çıkışları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen general, bu kararıyla bir kez daha tahmin edilemez yapısını ortaya koydu. Bugün iş birliğine onay veren iradenin, yarın hangi rüzgârla yön değiştireceğini kestirmek güç olsa da, Türk şirketlerinin küresel başarı ve güvenirliği bu ani dönüşün en büyük mimarıdır. Tam Da Bu Duruma Uygun Bir Karadeniz Fıkrası: "Hava Durumu" Generalin bu "bir küsüp bir barışan", sabahı akşamını tutmayan ruh halini ve hava durumuna benzeyen tavrını en iyi anlatan durumlardan biri meşhur Temel fıkrasıdır: Temel bir gün köy kahvesinde otururken radyo dinliyormuş. Radyodaki spiker hava durumunu sunuyormuş: — "Sayın dinleyiciler, yarın bölgemizde hava sabah saatlerinde açık ve güneşli, öğlene doğru parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı, akşam saatlerinde ise fırtınalı ve yer yer kar yağışlı olacak." Temel kafasını sallayıp derin bir iç çekmiş ve yanındakilere dönmüş: — "Ula uşağum, bu havanun da aklı fena karışmiş... Ha pu yaştan sonra ne giyeceğini, kime küsüp kime güleceğini o da şaşırmiş!" Uganda Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye kararı da tam olarak bu hesap; sabah fırtına koparıp sözleşme iptal eden general, akşam çökerken Türk şirketine güneşi açtırıyor. Neyse ki Türk iş dünyası, her türlü "hava muhalefetine" karşı şemsiyesini de hazır tutuyor, paltosunu da!
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