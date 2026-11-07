Sürekli ülkemizi hedef alan çatlak generalden şaşırtan Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, haziran ayında sözleşmesini iptal ettiklerini duyurduğu Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi hakkında karar değiştirdi. Türkiye ile yaşanan diplomatik gerilimin ardından gelen açıklamada, 2,7 milyar euroluk demiryolu projesinin ilk etabının yeniden Yapı Merkezi tarafından yürütülmesine onay verildi. Kainerugaba, ilgili kurumlara çalışmaların hızlandırılması talimatını da verdi.