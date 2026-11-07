Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

MUTSUZLUĞA NEDEN OLUYOR “Zorbalığa uğrama ve mutluluk arasındaki negatif ilişki ise sorunun öğrencilerin psikososyal yaşamları açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle akran zorbalığıyla mücadele, yalnızca zorbalık davranışını sergileyen öğrenciyi tespit etmek veya olay sonrasında yaptırım uygulamakla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef; zorbalığa maruz kalan öğrenciyi erken fark edip, ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak, zorbalığa tanık olan öğrencileri güvenli biçimde harekete geçirmek ve bütün öğrenciler için kapsayıcı, destekleyici ve güvenli okul ortamları oluşturmaktır. Hiçbir çocuk ekonomik koşulları, yaşadığı akademik güçlükler veya ailevi özellikleri nedeniyle okulda yalnız bırakılmamalı. Çünkü her çocuk, sevgi ve güven, hissettiği, kendini değerli gördüğü bir ortamda eğitim alma hakkına sahiptir. Ancak, bu sonuçlar, zorbalığa maruz kalan her öğrencinin gelecekte mutsuz olacağı anlamına gelmez. Erken fark etme, aile ve okul desteği, güvenli sosyal ilişkiler ve etkili müdahaleler olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli fırsatlar sunar. Bu nedenle akran zorbalığını önlemek, yalnızca bugünün öğrencilerini korumak değil, gençlerin gelecekte sağlıklı, mutlu ve doyumlu bir yaşam kurabilmelerini desteklemek anlamına da gelir.”