  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyah ve yeşil zeytini geride bıraktı! En faydalı zeytinin rengi şaşırttı Karlar içindeki yolculuk geri dönüyor! Turistik Doğu Ekspresi’nde fiyatlar belli oldu 488 kişi onun yüzünden öldü: Tarikat liderinin cezası belli oldu! Çanakkale'de korkunç kaza: 2 kişi yanarak can verdi! Mauro Icari’ye dev talip! Devre arası transfer olacak Hepsi teker teker ortaya çıktı! İşte Fatma Betül Sayan Kaya’yı tutukluluğa götüren 3 delil Cebinizde varsa sakın atmayın: Getirene 280 bin lira veiyorlar! Bakan Çiftçi açık açık söyledi: Başıboş köpek görürseniz 112'yi arayın Afyon’da 8 kişiyi öldüren seri katil, katliamı bunun için yapmış: “Var mı canını sıkan?”
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

İstanbul’daki 19 lisede 2 bin 700 öğrenci ile yapılan araştırmaya göre akran zorbalığı belirli bir cinsiyete, okul türüne veya sınıf düzeyine ait bir sorun değil. Zorbalığa maruz kalan öğrenciler mutsuz oluyor, okuldan uzaklaşıyor. Araştırmayı yapan Doç. Dr. Mertoğlu, önemli tespitler yaptı ve ailelere tavsiyelerde bulundu...

#1
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

AKRAN zorbalığı, çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında bulunma hakkı açısından önemli bir toplumsal sorun olmaya devam ediyor. İstanbul’da farklı tür ve sosyo-ekonomik özelliklere sahip bölgelerdeki 19 lisede 2 bin 700 öğrenci ile yapılan araştırmada ilginç veriler ortaya çıktı. İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi -Okullarda Şiddetin Önlenmesi ve Kriminoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Münevver Mertoğlu’nun yaptığı araştırma, akran zorbalığına uğrayan öğrencilerin mutluluk düzeylerinin azaldığını gösteriyor. Doç. Dr. Mertoğlu, “Bir öğrencinin mutluluğu yalnızca bugünkü ruh hâlini değil, sağlıklı gelişimini, eğitim yaşamını ve gelecekteki toplumsal ilişkilerini de belirliyor. Lise yıllarında yaşanan zorbalık deneyimlerinin etkileri okul dönemiyle sınırlı kalmayabilir. Yapılan araştırmalar akran zorbalığına maruz kalmanın ilerleyen yıllarda olumsuz yansımaları olabileceğini gösteriyor. Maruz kalınan zorbalık bugün okula aidiyet ve akademik başarıda olumsuzluk, ilerde de depresif belirtiler ve kaygı sorunları, kendine güven ve benlik saygısında zayıflama, yalnızlık ve sosyal ilişkilerde güçlüklerle karşılaşmak olarak ortaya çıkıyor” diyor.

#2
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

SEVGİ VE GÜVEN ORTAMI ÖNEMLİ Doç. Dr. Mertoğlu, “Akademik güçlük yaşayan öğrencilerin yalnızca ders başarılarına odaklanılması yeterli değil. Bu öğrencilerin sınıf içindeki sosyal ilişkileri, akran grupları tarafından kabul edilip edilmedikleri ve okulda kendilerini ne ölçüde güvende hissettikleri de dikkate alınmalı” diyerek uyarıda bulunurken şunları söylüyor: “Zorbalıkla mücadele, öğrencinin kendisini evde ve okulda sevgi ve güven ortamında hissetmesiyle başlar. Yalnızca olay sonrasında yaptırım uygulamak caydırıcı olmaz. Gösterge olarak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra yaşam doyumlarını ve psikososyal iyi oluşlarını da önemsemeliyiz. Akran zorbalığını önlemek, çocukların geleceğini ve yaşam kalitesini korumak için hepimizin ortak sorumluluğudur.”

#3
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

CİNSİYET VEYA SINIF SORUNU DEĞİL Mertoğlu, araştırma bulgularının, akran zorbalığının yalnızca belirli bir cinsiyete, okul türüne veya sınıf düzeyine ait bir sorun olmadığını belirtiyor. İşte bu nedenle de zorbalığın önlenmesi için tüm öğrencileri kapsayan, okulun tamamını ve eğitim sistemini ilgilendiren önleyici politikalara ihtiyaç var. Çünkü akran zorbalığı, çocuk ve gençlerin eğitim yaşamlarını, akran ilişkilerini ve psikososyal yaşamlarını çok etkiliyor. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu, akran zorbalığını önleme konusunda yaptığı araştırma sonucunda şu uyarılarda bulunuyor:

#4
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

MUTSUZLUĞA NEDEN OLUYOR “Zorbalığa uğrama ve mutluluk arasındaki negatif ilişki ise sorunun öğrencilerin psikososyal yaşamları açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Bu nedenle akran zorbalığıyla mücadele, yalnızca zorbalık davranışını sergileyen öğrenciyi tespit etmek veya olay sonrasında yaptırım uygulamakla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef; zorbalığa maruz kalan öğrenciyi erken fark edip, ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak, zorbalığa tanık olan öğrencileri güvenli biçimde harekete geçirmek ve bütün öğrenciler için kapsayıcı, destekleyici ve güvenli okul ortamları oluşturmaktır. Hiçbir çocuk ekonomik koşulları, yaşadığı akademik güçlükler veya ailevi özellikleri nedeniyle okulda yalnız bırakılmamalı. Çünkü her çocuk, sevgi ve güven, hissettiği, kendini değerli gördüğü bir ortamda eğitim alma hakkına sahiptir. Ancak, bu sonuçlar, zorbalığa maruz kalan her öğrencinin gelecekte mutsuz olacağı anlamına gelmez. Erken fark etme, aile ve okul desteği, güvenli sosyal ilişkiler ve etkili müdahaleler olumsuz etkilerin azaltılmasında önemli fırsatlar sunar. Bu nedenle akran zorbalığını önlemek, yalnızca bugünün öğrencilerini korumak değil, gençlerin gelecekte sağlıklı, mutlu ve doyumlu bir yaşam kurabilmelerini desteklemek anlamına da gelir.”

#5
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER YAKINDAN İZLENMELİ Başarısız olanların akran zorbalığına maruz kalma puanları akademik başarısı orta, iyi ve çok iyi olarak değerlendirilen öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek. Bu sonuç, eğitimciler açısından önemli bir uyarı. Ancak sadece akademik başarıya değil öğrencilerin sınıf içindeki sosyal ilişkileri, akran grupları tarafından kabul edilip edilmedikleri ve okulda kendilerini ne ölçüde güvende hissettikleri de dikkate alınmalı. Öğrencinin sınıf içinde dışlanıp dışlanmadığı, alay konusu olup olmadığı, küçük düşürülüp düşürülmediği veya yaşadığı sorunları paylaşmaktan çekinip çekinmediği de araştırılmalı. Öğrencilerin zorbalığa maruz kalıp kalmadıklarını güvenli, duyarlı ve sistematik biçimde belirlemek daha doğru olur. Öğretmenler, akademik güçlük yaşayan öğrencilerin sosyal ilişkilerini yakından izlemeli, akademik destek, yapıcı geri bildirim ve sosyal-duygusal gelişimi destekleyen uygulamaları birlikte yürütmelidir. Hiçbir akademik başarısızlık, ailenin eğitim düzeyi veya ekonomik olanakları gibi ölçütlerle etiketlenmemeli; bunun yerine okul-aile iş birliği güçlendirilmeli ve ihtiyaç duyan öğrencilere eşit ve erişilebilir destek sağlanmalı. Diğer yandan öğrenciler ailelerinin ekonomik durumu, babalarının eğitim düzeyi ve aile yapılarına göre akran zorbalığından farklı etkilenebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin aile koşullarının göz ardı edilmemesi gerekir.

#6
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

NE YAPILMALI? Öğretmenlere, okul yöneticilerine, okul psikolojik danışmanlarına ve öğrenci velilerine önemli sorumluluklar düşüyor. Öncelikle zorbalığa maruz kalma riski açısından akademik güçlük yaşayan öğrencilerin sosyal ilişkileri daha yakından izlenmeli. Yalnızca ders başarıları değil, sınıfta kabul görme, arkadaşlık ilişkileri kurabilme ve kendilerini güvende hissetme durumları da değerlendirilmeli. Zorbalıkla mücadele mağdur olduğu belirlenen öğrenciyi korumaya yönelik bireysel müdahalelerle sınırlandırılmamalı. Çünkü zorbalık, bireysel davranışların yanı sıra akran grubunun tepkileri ve sınıfın sosyal normlarıyla da ilişkili olabilir. Bu nedenle bütün öğrencilerin empati, farklılıklara saygı, çatışma çözme ve yardımlaşma becerileri geliştirilmeli. Zorbalığa tanık olan öğrencilerin sessiz kalmak yerine güvenli yollarla yardım istemeleri ve destek aramaları teşvik edilmeli. Okullarda öğrencilerin korkmadan başvurabilecekleri güvenli bildirim mekanizmaları oluşturulmalı; zorbalık olayları erken fark edilmeli ve etkili biçimde ele alınmalı. Alınan önlemlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı düzenli olarak izlenmeli. Sadece seminer veya bilgilendirme toplantıları düzenlemek yeterli kabul görülmemeli.

#7
Foto - Akran zorbalığı çocuğun okul hayatını bitiriyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud’u İçişleri Bakanlığında ağırladı. Gör..
Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti
Gündem

Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti

Kablo geriiliminin yaşandığı Doğu Akdeniz ve Ege'de provoke edici bir hamleye imza atıldı. İki ülke Türkiye'yi hedef alan tatbikata imza att..
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardı..
Vali Aydın'ın acı günü
Yerel

Vali Aydın'ın acı günü

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın annesi Hatice Aydın, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hatice Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi...
Ekrandaki zehir İhsaniye'de patladı: Bu alçak adalete hesap verecek! 3’ü kadın öğretmen 8 vatandaşı katletti
Gündem

Ekrandaki zehir İhsaniye'de patladı: Bu alçak adalete hesap verecek! 3’ü kadın öğretmen 8 vatandaşı katletti

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3’ü kadın öğretmen 8 masum vatandaşı katleden vicdansız cani her yerde aranırken; toplumu cinnete sürük..
Yemen'de savaşın bilançosu açıklandı! 40 bin saldırı, 20 bin ölü ve yaralı
Dünya

Yemen'de savaşın bilançosu açıklandı! 40 bin saldırı, 20 bin ölü ve yaralı

Yemen'de hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı geniş çaplı askeri harekâtın ilk ayına ilişkin çarpıcı rakamlar açıklandı. Yemen Başka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23