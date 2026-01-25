Her mutfakta mutlaka var: Hafızayı çelik gibi yapıyor!

Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilecek o besin, aslında çoğu evde her gün mutfakta bulunuyor. Hafızanın ilacı yumurta. Evet, yanlış duymadınız. Yumurta, hem ekonomik hem de ulaşılması kolay olmasının yanında beyin sağlığı açısından oldukça değerli bir besin olarak öne çıkıyor. Yumurtanın hafızaya faydalı olduğunu Canan Karatay gibi birçok uzman da belirtiyor. Peki, yumurta hafızaya neden bu kadar iyi geliyor?