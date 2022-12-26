Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Demirhan, “Kadın kooperatifimize yaptığımız proje ile kadınlarımız Tokat’a gönderilerek üretim tesisleri ve üretim aşamaları konusunda tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Pirinçlik köyümüzde 300 metrekare büyüklükte bir alanda salamura yaprak tesisimizi kurulmuştur, hizmete girmiştir. Proje ile büro mefruşatı, bilgisayar, paketleme ünitesi, ambalaj, depolama ve işletmenin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar tedarik edilmiştir. Siirt Üreten Eller Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz tesis marka, etiket ve ambalajların tamamlaması ile seri üretime geçmiş bulunmaktadır. Diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak tayfi üzüm yaprağımızı kadınlarımız toplamakta, kadınlarımız pazarlamakta ve kazandıkları ile aile bütçelerine ciddi bir katkı sağlamaktadırlar” şeklinde konuştu.