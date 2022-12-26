Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Kurulan kadın kooperatifi sayesinde yeni istihdam alanları oluşturulduğunu ifade eden Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ilçede kurulan tesisin kadınlar için bir istihdam kapısı olduğunu dile getirdi. Demirhan, “Şirvan ve Pervari ilçelerimizde Siirt tayfi üzümü yaygın olarak üretilmektedir. Siirt tayfi üzümü, yaprağı üzümü kadar değerli ve meşhurdur. İnceliği ve aroması yönünden emsalsiz ve çok aranan bir üründür. Şirvan ilçemiz Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl ortalama 150 ton yaprak toplanarak satılıyordu. Toplanan yapraklar gün içinde satılması gerekiyordu. Toplanmayan ve satılmayan yapraklar ne yazık ki ekonomiye kazandırılamıyor çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacı ile pirinçlik köyümüzde kurulan Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi’ne Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığımızca desteklenerek uygulamaya konulmuştur” dedi.