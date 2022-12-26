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Yaşam
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Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

2022-12-26 21:56:23
Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Devlet desteğiyle kurulan salamura işletmesi, tonlarca yaprağın ziyan olmasını engelledi.

#1
Foto - Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Şirvan ilçesinde önemli tarımsal ürünlerden asma yaprağı, GAP İdare Başkanlığı tarafından desteklenen, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeyle Pirinçli (Mavit) Tayfi Üzüm Salamura İşleme Kooperatifi köylü kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Toplanan üzüm yaprakları kadınlar tarafından salamura yapılıp tarım kooperatiflerinde ve iç piyasada satışa sunuluyor. 'Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi'nin ürettiği salamura üzüm tesisini ziyaret eden Şirvan Kaymakamı Emrah Bütün ile Siirt İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tesisi gezerek çalışan kadınlarla bir araya geldi. İlçede kurulan kadın kooperatifi ile birlikte bölgenin tarımsal ürün çeşitliliğinin önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Kaymakam Bütün, tesisin üretim kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

#2
Foto - Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Kurulan kadın kooperatifi sayesinde yeni istihdam alanları oluşturulduğunu ifade eden Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ilçede kurulan tesisin kadınlar için bir istihdam kapısı olduğunu dile getirdi. Demirhan, “Şirvan ve Pervari ilçelerimizde Siirt tayfi üzümü yaygın olarak üretilmektedir. Siirt tayfi üzümü, yaprağı üzümü kadar değerli ve meşhurdur. İnceliği ve aroması yönünden emsalsiz ve çok aranan bir üründür. Şirvan ilçemiz Pirinçlik köyü ve çevresinde her yıl ortalama 150 ton yaprak toplanarak satılıyordu. Toplanan yapraklar gün içinde satılması gerekiyordu. Toplanmayan ve satılmayan yapraklar ne yazık ki ekonomiye kazandırılamıyor çöp oluyordu. Üretilen yaprağı değerlendirmek ve üretime kazandırmak amacı ile pirinçlik köyümüzde kurulan Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi’ne Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak yaptığımız proje GAP İdaresi Başkanlığımızca desteklenerek uygulamaya konulmuştur” dedi.

#3
Foto - Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Demirhan, “Kadın kooperatifimize yaptığımız proje ile kadınlarımız Tokat’a gönderilerek üretim tesisleri ve üretim aşamaları konusunda tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Pirinçlik köyümüzde 300 metrekare büyüklükte bir alanda salamura yaprak tesisimizi kurulmuştur, hizmete girmiştir. Proje ile büro mefruşatı, bilgisayar, paketleme ünitesi, ambalaj, depolama ve işletmenin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar tedarik edilmiştir. Siirt Üreten Eller Kooperatifi bünyesinde kurduğumuz tesis marka, etiket ve ambalajların tamamlaması ile seri üretime geçmiş bulunmaktadır. Diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak tayfi üzüm yaprağımızı kadınlarımız toplamakta, kadınlarımız pazarlamakta ve kazandıkları ile aile bütçelerine ciddi bir katkı sağlamaktadırlar” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Her gün çöpe gidiyordu! Tonlarcası ziyan olmaktan kurtuldu

Pirinçlik köyünde kurulan Siirt Üreten Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Leman Yıldırım ise, “Burada toplanmamızın amacı proje çerçevesinde oluşturduğumuz 10 kişilik bir kadroyla şu anda faaliyetteyiz. Kadınlarımız burada haznelere dolduruyor. 450 gram, 1 kilo, 1,5 ve 5 kiloluk şeklinde dört hazneye dolduruyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra vakumlama makinamızda vakumlayıp, etiketleyip firmalara, zincir marketlere ve çevre illere yolluyoruz” diye konuştu.

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