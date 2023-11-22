Her geçen gün ilgi artıyor

Teknolojik gelişmelerin üst düzey olduğu bir dönemde yaşandığını ifade eden Hakan Akın, vatandaşların ulaşabileceği farklı bir şeyin çok fazla olmadığını söyledi. Vatandaşların görülebilecek birçok teknolojik ürünü gördüğünü, onlara alıştığını ve artık şaşırmadığını ifade eden Akın, “Vatandaşlar genellikle babalarından ve dedelerinden kalan şeyleri dükkânımıza getiriyorlar. Avrupa’dan da çok fazla mal geliyor ve onları da alıyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda ve bazen Amerika’dan antika ürünler geliyor. Bizim Türkiye’ye özel pek fazla el işçiliği ürün yok. Genellikle Avrupa’dan gelen ürünler var, orada yapılmış olanlar geliyor. Özellikle Ermeniler bu konuda uzmanlar. Onların 100-150 sene öncesinden kalan, hatta 200 yıllık ürünleri Avrupa’dan geliyor. İnsanlar antikaya çok ilgililer, dükkâna gelip geziyorlar ama bu nakdi bir güç olduğu için her şeye ulaşamıyorlar ama burada hoş vakit geçiriyorlar. Günümüzde akıllı telefon, televizyon ve benzeri her şey bulundu. Bir ileriye gidiş olmadığı için insanlar artık geriye dönüş yapıyor. Mesela vatandaşlar yıllar önce ailesinin kullandığı bir şeyi görünce mutlu oluyor ve hoşuna gidiyor